KBÜ'de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'de 'Dilsiz' filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı - Son Dakika

KBÜ'de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı

6 saat önce

Yönetmen Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) sinemaseverlerle buluştu.

KBÜ'de

Yönetmen Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) sinemaseverlerle buluştu.


Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan ve başrollerini Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke'nin paylaştığı "Dilsiz" filminin gösterimi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi yapıldı.


Programa Rektör Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.


Hat sanatını ele alan dram türündeki yapım, duvar ressamlığıyla hayatını devam ettiren bir adamın, hat sanatıyla uğraşan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor. Yapımını Rasathane Film'in üstlendiği filmin çekimleri ise İstanbul ve Safranbolu'da gerçekleştirildi.


Çeşitli belgesel ve kısa filmlerde yönetmenlik yapan ve geleneksel sanatlara dair yapımlarıyla tanınan Yönetmen Pay ve ekibi, filmle ilgili izleyicileri bilgilendirdi.


Programın sonunda film hakkındaki düşüncelerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Refik Polat, "Dilsiz" filmini çok beğendiğini belirterek, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti. - KARABÜK

Yönetmen, Karabük, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler
YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KBÜ'de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]