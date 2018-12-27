Kbü'den Kısa Kısa

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Sesli Düşünme Kulübü, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy
'un vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.
KBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin
Bilim ve Sanat Akademisi binasında yapılan programda KBÜ Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ahmedov, Ersoy'un hayatı, değerleri ve kişiliği hakkında bilgi verdi.
Türk edebiyatında Mehmet Akif'in üç kişiden biri olduğunu ifade eden Ahmedov, "Aruz sistemini Türkçe'mize uygulayandır. Hatırı sayılır ülkelerin, memleketlerin milli marşlarına bakın ve bir de bizim Mehmet Akif Ersoy
'un yazmış olduğu İstiklal Marşı'na bakın. Tereddütsüz söylüyorum. Dünyanın ilk 10 sırasında gelen devletlerin de milli marşlarının sözlerine bakın ve Türkiye Cumhuriyeti
milli marşının sözlerine bakın. O zaman göreceksiniz ki Mehmet Akif Ersoy ne muazzam bir şairi azamdır. Hiç kuşkusuz, tartışılmayacak derece." diye konuştu.
Programda öğrenciler Ersoy'un birbirinden kıymetli şiirlerini seslendirdi.
KBÜ'de müzik şöleni
KBÜ Safranbolu
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde "Saz Eserleri Dinletisi" programı düzelendi.
KBÜ Müzik Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerinin hazırladığı etkinliklere, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademik ve idari personel ile öğrenci ve davetliler katıldı.
Program Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı Bölümü akademisyenleri tarafından verilen konserle son buldu.