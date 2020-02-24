KBÜ'nün akademik alanda uluslararası iş birlikleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'nün akademik alanda uluslararası iş birlikleri devam ediyor - Son Dakika

KBÜ'nün akademik alanda uluslararası iş birlikleri devam ediyor

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademik eğitimde iş birliği kapsamında Afganistan, Özbekistan ve Kazakistan ülkelerinden gelen konukları makamında kabul etti.

KBÜ'nün akademik alanda uluslararası iş birlikleri devam ediyor, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademik eğitimde iş birliği kapsamında Afganistan, Özbekistan ve Kazakistan ülkelerinden gelen konukları makamında kabul etti.


Uluslararası çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ve her geçen gün ağına dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteleri katan KBÜ; Özbekistan, Kazakistan ve Afganistan üniversitelerinden heyetleri ağırladı. Karabük Üniversitesi; Özbekistan ve Kazakistan üniversiteleriyle akademik ve eğitim konularında iş birliği protokolü imzalarken, Afganistan hükümetinden gelen heyet ile de yapılabilecek iş birliği konularını görüştü.


KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Afganistan'dan Yüksek Eğitim Bakanlığı Özel Kalemi Zargona Roshan, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Gençler ve Spordan Sorumlu Uzmanı Nurullah Mahmutoğlu'yu makamında kabul etti. Ziyarette Rektör Polat ile konukları yapılabilecek akademik iş birlikleri konularında istişarede bulundu.


Ziyaretlerin devamında Özbekistan'dan Andican Devlet Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Ötkirbek Madumarov ve Kazakistan'dan M. Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi ve Kazakistan Bilimler Akademisi Edebiyat ve Sanat Enstitüsünden Kıdemli Araştırmacı Hamidullah Habibullahoğlu ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Refik Polat akademik ve eğitim konularında iş birliği protokolleri imzaladı.


Ziyarete, Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Nadirhan Hasan ve Dr. Öğretim Üyesi Saidbek Boltabayev'in yanı sıra Karabük Üniversitesinde yapılan iş birliği kapsamında Özbekistan Semerkand İmam Buhari Uluslarası Araştırma Merkezinden lisansüstü eğitim için gelen Fazliddin Madiyev, Ahmat Rahimov de ziyarete eşlik etti.


KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünden Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da ziyaretlerde hazır bulundu. - KARABÜK

Refik Polat, Özbekistan, Kazakistan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinin çatı katında kendini asarak intihar etti
Karabük evinin çatı katında kendini asarak intihar etti Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KBÜ'nün akademik alanda uluslararası iş birlikleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]