Son Dakika Haberleri: Keban'da Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi
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Keban'da Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi

47 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için ilçe dışından da çok sayıda ziyaretçi bölgeye geldi.

Keban'da Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için ilçe dışından da çok sayıda ziyaretçi bölgeye geldi.
Çevre il, ilçe ve köylerden gelen çok sayıda kişi Sakal-ı Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i ilk kez görmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Ziyaret esnasında vatandaşlar tekbir ve salavat getirdi.
Ziyaret çıkışı İlçe Müftülüğü tarafından gül suyu, şerbet ve lokum ikram edildi.
İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, Sakal-ı Şeriflerin günümüze kadar geldiğini, tüm vatandaşların ziyaret edebilmesi için merkez camilerine verildiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği bilgiye göre, Türkiye'de toplam bin 818 adet Sakal-ı Şerif bulunduğunu aktaran Temizkan, şöyle konuştu:
"Bunlardan 422'si İstanbul, 153'ü Bursa, 98'i İzmir, 87'si Yozgat, 83'ü Balıkesir'de, diğerleri de farklı illerimizde muhafaza edilmektedir."
Vatandaşlardan Ayhan Fırat da ilçe dışından geldiğini belirterek, "Kadir Gecesi Keban'a geliyorum. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni aksatmadan ziyaret ediyorum. Bu nedenle manevi yönden mutlu ve huzurlu oluyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:58 Kaynak: AA
Elazığ, Keban, Kültür Sanat
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