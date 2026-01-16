Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
16.01.2026 00:05
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kebapçı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayda toplam 19 mermi çekirdeği bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına, içerisinde vatandaşların bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.

KEBAPÇIYA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Hafif ticari araç ile olay yerine gelen şüpheliler, içeride vatandaşların bulunduğu sırada restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda iş yerinde bulunan M.C.P. ve M.C.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

19 MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, saldırganların hafif ticari araçla olay yerine geldikleri ve saldırının ardından kaçtıkları ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Kocaeli, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
