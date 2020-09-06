Keçiören Belediye Başkanı Altınok, zabıtalarla bir araya geldi - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1-7 Eylül'de kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla belediyenin zabıta ekibiyle bir araya geldi.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınok, Keçiören zabıtasının temel görevinin vatandaşın hakkını korumak olduğunu belirtti.

Zabıta ekibinin üzerlerindeki onurlu üniformaya yakışır bir şekilde Keçiören'e hizmet ettiğini vurgulayan Altınok, "Vatanını, milletini, devletini seven çok çalışmalı. Atatürk, 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür' diyor. Zabıtamız, toplumun vicdanı olarak görevini en iyi şekilde yapmalıdır. Yaptığımız görev kutsal bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, Keçiören'in huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını bildirdi.