Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret

23.10.2020 13:04
Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret, System.String[]

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev'i ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev'i ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Paker'in, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki Dışişleri Bakanlığı tavsiye kararı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatları doğrultusunda yaptıkları ziyarette dostluk ve iş birliği mesajları paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir,

Keçiören Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projelerin tümünün yerel yönetimler olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ülke politikalarına katkı sağlamak amacıyla yürütüldüğünü aktardı.

Akdemir, şunları kaydetti:

"Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliğimiz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bahargül Abdiyeva arasında yakın zamanda gerçekleşen toplantıdan çıkan sonuca paralel olarak, bu ziyaretimizde de Türkiye ile Türkmenistan arasında kardeş şehir ilişkilerinin canlandırılması başta olmak üzere yeni platformlarda bir araya gelmenin faydalı olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."

Açıklamada verilen bilgiye göre görüşmede, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "Turan Ülküsüne" ömrünü adamış bir siyasetçi olarak Türk Cumhuriyeti Büyükelçileri ile sıcak ilişkiler kurulması ve kardeş ülkelerle bağların kuvvetlendirilmesine yönelik her türlü girişimin dün olduğu gibi bugün de öncüsü ve destekçisi olmaya da devam edeceği belirtildi.

Türkmenistan ile dostluk ve kardeşliğin çok köklü olması sebebiyle Keçiören Belediyesi ile Büyükelçilik ilişkilerinin sıkı bir şekilde devam etmesinin gerekliliği Büyükelçi ile paylaşıldı.

Görüşmede Estergon Türk Kültür Merkezi'nde kapanan Türkmen Sofrası'nı el birliğiyle tekrar açılması, halı dokumadan, atlara, buğday tohumundan her türlü kültür-sanat zenginliğinin tanıtılmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi konusunda yol alınması konusunda mutabık kalındı.

Pandemi sonrası Türkmen günleri etkinliği ve benzeri programların yapılması, Türkmenistan'ın önemli el sanatlarının sergilenmesi gibi faaliyetlerin gündeme geldiği ziyarette, Keçiören Belediyesi'nin Türk dünyasının dün olduğu gibi bugün de merkez ilçe belediyelerinden biri olma nosyonuna bağlı kalacağı, Başkan Altınok'un bu amaç uğruna hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya devam edeceği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev, Keçiören Belediyesi'ne Başkan Turgut Altınok'un misafiri olarak davet edildi.

Keçiören Belediyesi sanat atölyesinde icra edilen ebru ve hüsn-ü hat çalışması Başkan Altınok adına Büyükelçiye takdim edildi.

Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret
Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret
Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret
Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret

Turgut Altınok, Türkmenistan, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret - Son Dakika

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