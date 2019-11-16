Son Dakika Haberleri: Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk
Son Dakika Güncel Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk - Son Dakika

Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk

6 saat önce

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan kedisini de yanına alarak başladığı bisiklet yolculuğunda binlerce kilometre yol kateden Dean Nicholson, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk, System.String[]

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan kedisini de yanına alarak başladığı bisiklet yolculuğunda binlerce kilometre yol kateden Dean Nicholson, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Ülkesinden kedisiyle birlikte başladığı bisiklet yolculuğunda 9 bin 500 kilometre pedal çevirecek olan Nicholson, Tayland'a gitmeyi hedefliyor.

Nicholson, AA muhabirine, bir yıldır yolda olduğunu, geceleri dinlendiğini söyledi.

Tayland'a ne zaman ulaşacağı konusunda bir planlama yapmadığını anlatan Nicholson, "Türkiye sınırlarına girdiğimde, Türk halkının misafirperver olduğunu gördüm. Herkes bir şeyler ikram etmek istiyor. Yol gösterici oluyorlar. Teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak
Tanesi 200 liradan satılan kazlar, kesilmeye başlandı Ankara'daki Mi Store açılışı izdiham nedeniyle ertelendi Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]