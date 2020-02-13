Keles Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keles Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Keles Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

6 saat önce

Keles Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Keles Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci, System.String[]

Keles Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Toplu iş sözleşmemizin çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize hizmet ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum; ister içeride, isterse dışarıda çalışan arkadaşlarımız olsun, hepsi de bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Keles Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, başardığımız her güzel hizmet sizindir. Hizmet-İş ile yapılan sözleşmeler sonucunda her çalışanımızın maaşında iyileştirme olduğu gibi, bunun yanında çalışmış olduğu işin durumuna ve ağırlığına göre de fark alacak. Gerek maaşlarına olan zamlarıyla, gerekse de yapmış olduğu işin ağırlığı ile sürekli çalışanlarımızın yanında olacağız. Sözleşme hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Hizmet-İş Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz ise, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in çalışanlarının yanında olduğunu dile getirdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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