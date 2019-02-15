Son Dakika Haberleri: Keles'te Kırsal Turizm Hamlesi

Keles'te Kırsal Turizm Hamlesi

11 dakika önce

Keles ilçesi için Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) sunulan kırsal turizm projesi, 400 bin liralık hibe desteğine hak kazandı.

Keles'te Kırsal Turizm Hamlesi, System.String[]
Keles ilçesi için Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) sunulan kırsal turizm projesi, 400 bin liralık hibe desteğine hak kazandı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, ilçeye bağlı kırsal Gelemiç Mahallesi'nde gerçekleştirilecek projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kocayayla mevkisinde bir enformasyon bürosu oluşturulacağını söyledi.

Büroya rekreasyon ekipmanları alınacağını belirten Teke, şunları kaydetti:

"Rafting ekipmanları, bisiklet, motosiklet, ATV motor ve benzerleri ile bölgede örnek bir çalışmaya imza atacağız. Çok yakında imalat çalışması sona erecek. Osmangazi Otağı Projesi ile çalışmaları yakın bir zamanda yeniden başlayacak bungalov tesis, kamp karavan alanı ve restoran inşası da bu projeleri destekleyen önemli birer unsur olacak. İlçemizin kalkınmasına güç kazandıracak bu güzel projeler Keles'e hayırlı ve uğurlu olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:10 Kaynak: AA

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