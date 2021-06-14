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Kemaliye MASKİ İle dönüşümü yaşayacak - Son Dakika

Kemaliye MASKİ İle dönüşümü yaşayacak

14.06.2021 08:59
Kemaliye MASKİ İle dönüşümü yaşayacak, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, altyapı çalışmalarına başlanan Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye mahallesini ziyaret etti.

Mahalle muhtarı ve mahallelilerle bir araya gelen Genel Müdür Aslay, MASKİ Genel Müdürlüğünün Alaşehir ilçesinde ve Kemaliye mahallesinde yaptığı ve planladığı çalışmaları anlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, altyapı çalışmalarının başladığı, belde durumundan mahalleye dönüşen Kemaliye mahallesini ziyaret etti. Ziyarette, Genel Müdür Aslay'a MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, geçtiğimiz dönem Alaşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan ve MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İlçe Başkanı Necdet Türk ve Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, CHP Alaşehir Meclis Üyesi Bayram Yiğit, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz da eşlik etti. Kemaliye'de Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, mahalle sakinleri ve Soğanlı, Toygar, İsmetiye, Kasaplı, Gülpınar, Çağlayan, Delemenler mahalle muhtarlarıyla buluşan Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Muhtar Alakent'e hediyeler takdim etti. Altyapı çalışmalarının yapıldığı noktada da incelemelerde bulunan Genel Müdür Aslay, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kemaliye mahallesinin çok daha güzel bir alt ve üstyapıya kavuşacağını söyledi. Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent de yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yapılan yatırımlar 50-60 senelik yatırımlardır"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, "Biz Alaşehir'e hem Büyükşehir hem de MASKİ olarak 2014'ten sonra çok büyük yatırımlar yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak biz Alaşehir'e 100 milyon TL'ye yakın yatırım yaptık. 101 Mahalle projesi kapsamında 8 mahallemizi, 154 Mahalle Projesi kapsamında da 7 mahallemizin altyapı yatırımlarını tamamladık. Belde durumundan mahalleye dönüşen Yeşilyurt ve Kavaklıdere mahallelerimizin alt ve üstyapısını yeniledik. Şimdi de sırada eski beldemiz Kemaliye var. Kemaliye'de çalışmalarımıza başladık. Sadece Kemaliye mahallemize yapacağımız kanalizasyon, içme suyu ve kilit parke döşemelerinin bedeli 19 milyon TL'dir. Böyle büyük yatırımlar birkaç senelik değil, 50-60 senelik yatırımlardır. Yani bu yatırımlar yapıldıktan sonra mahallemizin altyapı sorununu gidermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun mahallemize. Bizler burada olmaktan, bu çalışmayı yapmaktan emin olun sizler kadar mutluyuz ve gururluyuz. Hemşerilerimizle birlikte bu mutluluğu paylaşmaya geldik. Altyapı çalışmaları dünyanın her tarafında kazılarak yapılıyor. Kazıldığı zaman da yazın tozu da oluyor, yağmurda çamuru da oluyor. Biz sizlerden biraz sabır bekliyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra sizlere sağlıklı bir altyapı, güzel bir üstyapı bırakacağız" diye konuştu.

Genel Müdür Aslay, Kemaliye'ye yeni atıksu arıtma tesisi müjdesi verdi

Bu günlerde denizlerimizde müsilaj (deniz salyası) sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu ve bunun yeterli arıtma olmamasında kaynaklandığını dile getiren Genel Müdür Aslay, "Bizler Alaşehir'deki yetersiz olan arıtma tesisini 38 milyon TL bedelle yeniledik. Arkasından büyük mahallelerimizden biri olan Kavaklıdere'ye de bir atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Toplamda 43 milyon TL bu atıksu arıtma tesislerimize yatırım yaptık. Kemaliye mahallemizin de alt ve üstyapısından sonra inşallah sıra atıksu arıtma tesisine de gelecek" ifadelerini kullandı.

"Cengiz Başkanımız bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi"

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kendilerini hiçbir zaman geri çevirmediğini belirterek, "MASKi Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız da Alaşehir'le ilgili ne zaman gittiysek, ne zaman aradıysak, gecenin 12'sinde bile olsa mutlaka geri dönüş sağladılar. Sorunu sonuna kadar dinleyip ne yapabiliriz diye bizlerle beraber fikir alışverişi yaptılar. Ben hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İşim gereği Türkiye'nin birçok ilini geziyorum. Hiçbir büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanına, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürüne bu kadar rahat ulaşılabilen hiçbir belediye yok" dedi.

Yatırımların Kemaliye'ye hayırlı olmasını dilediler

MHP İlçe Başkanı Necdet Türk, "Başta Cengiz Başkanımıza, Genel Müdürümüze, Genel Müdür yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza ve çalışanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet kervanında alt ve üstyapı dönüşümleri tamamlanan, özellikle Kavaklıdere ve Yeşilyurt mahallelerinden sonra Kemaliye mahallemizde de çalışmalara başlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de mahallemizdeki sorunların hepsinden kurtulacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"Altyapı görünmeyen ve çok para harcanan yatırımlar"

AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, "Altyapı yatırımları görünmeyen, çok para harcanan yatırımlardır. Kemaliye, bu dönemde şanslı mahallelerimizden, inşallah yapılan yatırımlar hayırlı ve uğurlu olur. Bu yatırımlar yaşam kalitesini bire bir etkiliyor. İnşallah bir an önce çalışmalar tamamlanır. Bunun için Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Alaşehir Meclis Üyesi Bayram Yiğit ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Kemaliye'ye yapılan yatırım gerçekten çok büyük bir rakam. Daha önce yapılan Kavaklıdere ve Yeşilyurt'taki gibi yatırımların güzelliğini biliyoruz. Kemaliye halkımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kemaliye MASKİ İle dönüşümü yaşayacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Hisarcık, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kemaliye MASKİ İle dönüşümü yaşayacak - Son Dakika


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