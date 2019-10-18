Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

13 dakika önce

Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen baskında 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen baskında 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir iş yerinde, akaryakıt yapımında kullanılan kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisi alması üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 6 ton solvent türevi ürün ve 103 ton bitkisel atık yağ olmak üzere 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ayrıştırma işleminde kullanılan makineye el konulurken, iş yeri sahibi Eray A. hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kemalpaşa, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
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