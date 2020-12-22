Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu - Son Dakika

Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu

22.12.2020 16:44
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu, System.String[]

ANTALYA'da keman sanatçısı Elif Su Eroğlu (13), ABD'de internet üzerinden düzenlenen ve 700 katılımcının yarıştığı Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda 3'üncü oldu.

ANTALYA'da keman sanatçısı Elif Su Eroğlu (13), ABD'de internet üzerinden düzenlenen ve 700 katılımcının yarıştığı Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda 3'üncü oldu. Eroğlu, bu başarısıyla 5 yılda 11 uluslararası ödül kazanmış oldu.

Kentte 5 yıl önce sahnede keman çalan arkadaşını izledikten sonra keman çalmaya merak salan ortaokul öğrencisi Elif Su Eroğlu, o günden sonra keman öğretmeni Daniya Kaynova'dan eğitim almaya başladı. Eroğlu, 5 yıl boyunca kendisini geliştirerek, katıldığı onlarca uluslararası yarışmada gösterdiği başarılı performansla birçok ödül kazandı. Pandemiyi fırsata çeviren Eroğlu, evden çıkamadığı süreçte çalışmalarına odasında devam ediyor. Son olarak ABD'de düzenlenen yarışmaya katılmak için Antonio Vivaldi'nin 'Winter' adlı eserini çalan Eroğlu, kayda aldığı performansını yarışmaya gönderdi. 700 katılımcının yer aldığı yarışmada performansıyla göz dolduran Eroğlu, 3'üncü olarak büyük başarı elde etti. Eroğlu, bu ödülüyle birlikte 11'inci kez uluslararası ödül kazanmış oldu.

'BU YIL DÖRT YARIŞMADA BİRİNCİLİK ALDIM'Pandemiyle birlikte evde çalışmak için daha fazla zaman bulabildiğini söyleyen Elif Su Eroğlu, "İlk yarışmamla beraber öğretmenimle daha akademik çalışmalara başladık. Yarışmalara katıldım, konserler verdim ve çalışmalara devam ediyorum. Pandemi dönemiyle birlikte birçok yarışma internet üzerinden yapıldı ve konserlerim de iptal edildi. Çalışmalarım sonucunda bu yıl 4 yarışmadan birincilik aldım. Her yarışma öncesi biraz stresli ve heyecanlı geçiyor ama şunu biliyorum ki sonucunda kendime inandığım, kendimi en iyi şekilde gösterdiğim için içim rahat. Bir derece alıp ülkemi temsil etmek beni çok gururlandırıyor" dedi.'DENEYİM KAZANIYORUM'Hobi olarak başladığı kemana profesyonel olarak devam etmek istediğini belirten Eroğlu, "ABD'deki bu yarışmaya katılmaya 15 gün önce karar vermiştik. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyordum. Çünkü daha önce derece aldığım yarışmaların hepsi Avrupa ülkelerinde düzenlenmişti. Ben de yeni bir müzik kültürü görmek, farklı bir ülkede derece elde edebilmek ve ülkemi yurt dışında temsil edebilmek için bu yarışmaya katıldım. Aldığım dereceler benim için çok önemli ancak dereceden çok bu yarışmaların bana kattığı deneyim ve tecrübeler daha önemli" diye konuştu.11 ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

Elif Su Eroğlu'nun; 2016 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği '7'nci International Music Competition'da ikincilik, 2017 yılında Tokyo 'Melos 3'üncü Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik, 2018 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği '9'uncu International Music Competition'da birincilik, 2018 yılında İtalya/Floransa kentinde yapılan '9'uncu Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda birincilik, 2018 yılında Almanya/Baden Wurttemberg eyaletinde yapılan 'Musical Fireworks Müzik Yarışması'nda 'Assaluto' olarak birincilik, 2019 yılında İtalya'da düzenlenen '29'uncu Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barnetta Yarışması'nda 'Premio Assaluto' derecesiyle birincilik, 2019 yılında Arjantin'de düzenlenen 'Iguazu en Concierto Müzik Festivali'nde keman dalında birincilik, 2019 yılında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen '7'nci Uluslararası Heirs Of Orpheus Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında Kazakistan'da yapılan 'Uluslararası RUAN Müzik Yarışması'nda Grand Prix olarak birincilik, 2020 yılında 'New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birincilik, son olarak katıldığı 2020 yılında ABD'de düzenlenen 'Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda üçüncülük ödülleri bulunuyor.


Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Antonio Vivaldi, İtalya, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu - Son Dakika


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