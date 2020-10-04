Kemer Country Club'da ikinci kez düzenlenen Marınbase Yachting Golf Cup 2 sona erdi - Son Dakika

Kemer Country Club'da ikinci kez düzenlenen Marınbase Yachting Golf Cup 2 sona erdi

Seda Sanlısoy: Önümüzdeki sezonda 3'üncüsünü planlıyoruzBahadır Şen: Golfü desteklemeye devam edeceğiz İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, Türkiye'de ilk sırada, Avrupa yat pazarında ise önemli firmalar arasında yere sahip olan ve mürettebat yönetimi ile yat yönetimindeki güvenirlilik,...

Kemer Country Club'da ikinci kez düzenlenen Marınbase Yachting Golf Cup 2 sona erdi, System.String[]

Seda Sanlısoy: Önümüzdeki sezonda 3'üncüsünü planlıyoruz

Bahadır Şen: Golfü desteklemeye devam edeceğiz

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,

Türkiye'de ilk sırada, Avrupa yat pazarında ise önemli firmalar arasında yere sahip olan ve mürettebat yönetimi ile yat yönetimindeki güvenirlilik, üst düzey hizmet kalitesiyle adından söz ettiren MARINBASE Yacthing, golf turnuvası düzenledi. Bu yıl 2.'si gerçekleşen MARINBASE Yachting Golf Cup 2020, 2-4 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da Kemer Country Club'ta yapıldı.

Keyifli anlara sahne olan turnuva, yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri birlikte toplam 235 golf oyuncusunu ağırladı.

Dünyada uzun zamandır bir arada anılan ve iç içe geçmeye başlayan golf ve yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni bir araya gelmeye başlaması üzerine, düzenlenen turnuvada ikinci defa verilen "Yat Sahipleri Kategorisi" özel ödülü büyük ilgi gördü ve bu ödülün sahibi Yacht Owners Cat A kategorisi kazananı Can Kaman olurken Yacht Owners Cat B kategorisinin kazananı Mutlu Gür oldu. SANLISOY: ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA 3'ÜNCÜSÜNÜ PLANLIYORUZMARINBASE Şirket Ortağı Seda Sanlısoy, çok güzel bir gün geçirdiklerini söylerken, "Çok güzeldi ve hava da çok güzeldi. Kemer Country Club'ın da bu pandemi döneminde bize sağlıklı bir şekilde bu ortamı hazırlaması bizim için çok önemliydi. Bizim bu yıl düzenlediğimiz ikinci turnuva. İlkini 30 Ağustos gibi önemli bir günde yapmıştık. Bu turnuva da geleneksel hale getirdiğimiz Marınbase Yachting Golf Cup'ın 2'ncisı oldu. Önümüzdeki sezonda 3'üncüsünü planlıyoruz" dedi. ŞEN: GOLFÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ MARINBASE Şirket Ortağı Bahadir Şen, bu sezon ikinci turnuvalarını gerçekleştirdiklerini dile getirirken, "Geçen sezon biz bunu geleneksel hale getireceğimizi söylemiştik. 2'nci turnuvamızı yaptık ve 32'üncü turnuvamızın da planlarını yapmaya başladık. Bu sezon düzenlediğimiz 2'nci turnuva oldu. Biz de Kemer Country Club vasıtasıyla golfü desteklemeye devam edeceğiz. Büyük markaların pandemi döneminde spordan desteğini çektiğini düşünürsek bu sezon ikinci turnuvamız ve golfü desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. 3 Gün boyunca Junior, Minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle gerçekleşen turnuva, 13 Ekim Pazar Günü 16: 30'daki ödül töreni ile son buldu. Törende ayrıca, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.

Ladies GrossBeyhan BenardeteMen's GrossHasan AkçakayalıoğluLadies Longest Drive Beyhan BenardeteMen's Longest DriveCüneyt SapmazLadies Nearest To The PinZeynep ÇelikoğluMen's Nearest To The PinMehmet SönmezYacht Owners Cat A Can KamanYacht Owners Cat BMutlu GürMen's Cat AMurat Şarsel Men's Cat BAustin Kim Men's Cat CErdem Bekler Ladies Cat AZeynep Çelikoğlu Ladies Cat BSeliyha ElbeyoğluJunior Academy Eren Özer Sözer Junior 18 HolesAteş Yılmaz

Junior Gross - Can Gürdenli

Kemer Country Club'da ikinci kez düzenlenen Marınbase Yachting Golf Cup 2 sona erdi
Kemer Country Club'da ikinci kez düzenlenen Marınbase Yachting Golf Cup 2 sona erdi

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kemer Country Club'da ikinci kez düzenlenen Marınbase Yachting Golf Cup 2 sona erdi - Son Dakika Spor

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