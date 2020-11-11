Kemer'de açık havada "Veda" filmi izlendi - Son Dakika

Kemer Belediyesince düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılını anma etkinlikleri kapsamında "Veda" filmi sinemaseverlerle buluştu.
Kemer Ralli alanındaki etkinlikte, seyirciler, Zülfü Livaneli'nin kaleminden beyazperdeye taşınan filmi, arabalarında oturarak, açık hava sinemasında izledi.
Kadrosunda Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert, Burhan Güven, Ayhan Aktaş, Kenan Bal, Ezgi Mola, Kaya Akkaya ve Sinan Tuzcu gibi oyuncuların yer aldığı filmde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatıldı.
Film sonunda araçlarının ışıklarını yakan sinemaseverler, kornaya basarak Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı.
Etkinliğe Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Kültür ve Sağlık İşleri Müdürü Asım Yıldırım, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı, Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ile vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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