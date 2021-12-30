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'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3) - Son Dakika

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)

30.12.2021 12:56

KEMER'DE YAĞIŞ BAŞLADIAntalya'da 'kırmızı kod' ile uyarılan Kemer'de, öğle saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı.

KEMER'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Antalya'da 'kırmızı kod' ile uyarılan Kemer'de, öğle saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. 2018 yılındaki şiddetli yağışta üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nin üst kısımlarında, Devlet Su İşleri'nce temizlik yapılarak önlem alındı. Derenin üst kısmında ise taşkınlara karşı doldurmalar ve setler oluşturuldu. Yazın binlerce turistin turla gelerek doğanın keyfini çıkardığı Kemer'in Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı, yağmur suları nedeniyle çamura döndü.

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde sokak hayvanları da sağanaktan etkilendi. Yağışta kedi ve köpeğin, otobüs durağında beklediği görüldü.DSİ'DEN ÖNLEMYağış öncesinde önlem aldıklarını söyleyen Devlet Su İşleri 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, "Bugün meteorolojinin verdiği uyarı doğrultusunda önlemlerimizi aldık. Biz 2 aydır kış öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle vatandaşlarımızın rahatsız oldukları Kemer Ağva Çayı'nda yaklaşık 350 bin metreküp malzemeyi yayarak taşkın öncesi önlem aldık. Antalya'da Boğaçayı Deresi'nden başlayarak, Göynük Çayı, Ağva Çayı, Kumluca ve Finike'ye doğru devam edeceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarını yaptı. Amacımız insanımızın, tarımsal alanlarımızın taşkından etkilenmemesi" dedi.'TAŞKIN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK ZARARLAR GETİRİR'Beklenen yağış miktarının yüksek olduğunu belirten Coşkun, "Bakanlığımız kış aylarında çalışılmayan bölgelerdeki iş makineleriyle Antalya'mıza destek olacak. İş makinelerimizle belli noktalarda önlemler aldık. İnşallah bu afeti kazasız, belasız atlarız. Yağışların şiddetli olduğu Kemer, Finike ve Kumluca'daki büyük çaylarda şu an için bir sıkıntı yok fakat meteoroloji yağış miktarının 300'e kadar ulaşabileceğini söyledi. Bu önemli bir rakam. Dünyanın farklı yerlerinde de taşkınlar oluyor. Barajlarımızın da suya ihtiyacı var fakat şiddetli taşkın geri dönüşü olmayacak zararlar getirir. Umarım kazasız, belasız atlatacağız" diye konuştu. AFAD'DAN ÖĞLEDEN SONRA İÇİN UYARI

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren şiddetli yağış nedeniyle Konyaaltı'nda küçük 2 otel, Konyaaltı ve Kepez'de bazı iş yerleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 6 konutta su baskınları meydana geldi. Ayrıca Antalya- Kemer kara yolu üzerinde Topçam mevkisine kaya düştüğü ve ekiplerin yolu açmak için bölgeye sevk edildiği kaydedildi. İş yeri ve konutlardaki su baskınlarına karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği de açıklandı. AFAD'dan yapılan uyarıda, öğleden itibaren sürecin önemli olduğu vurgulanarak, özellikle batı ilçelerdeki yerleşim yerlerinde meydana gelebilecek su baskınları ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya),


'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3)
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Devlet Su İşleri, Üniversite, Kemer, Ağva, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (3) - Son Dakika
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