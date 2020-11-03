Kemer ile Almanya'nın Erfurt kenti arasında "Kardeş barınak projesi" çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kemer ilçesindeki Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Almanya'nın Erfurt şehrindeki hayvan barınağı arasında "Kardeş barınak projesi" çalışması başlatıldığı bildirildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erfurt şehrindeki hayvan barınağından bir heyet Kemer ilçesindeki merkezde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber, Erfurt Hayvan Barınağından Nathaile Reuss başkanlığındaki heyetin merkeze hem mama desteğinde bulunduklarını, hem çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.

Kendilerinin de belediye veterineri Fevzi Uzun ile barınak hakkında bilgi verdiklerini aktaran Biber, "Kardeş hayvan barınağıyla ilgili ön görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki günlerde de bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nathalie Reuss da yaklaşık iki yıldır geldiği Kemer'i çok sevdiğini bildirdi. Kendisinin hayvanlarla iç içe bir hayat sürdüğünü vurgulayan Reuss, gönüllü olarak mama desteği verdiklerini kaydetti.

Bundan sonra da desteklerin devam edeceğine değinen Reuss, "Kardeş barınak projemiz var. Onunla ilgili de görüşmeler yaptık." ifadesini kullandı.