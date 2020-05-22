Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu yerli üretim lastikle yarıştı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu yerli üretim lastikle yarıştı

Eski Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde yerli ve milli üretim "Anlas" marka lastikle yarıştı.

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu yerli üretim lastikle yarıştı, System.String[]

Eski Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde yerli ve milli üretim "Anlas" marka lastikle yarıştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen rallinin başarıyla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada "AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Anlas Anadolu Lastik Anonim Şirketi tarafından tasarlanıp üretilen 'Anlas Viento Sport' lastiklerle yarıştı. Milli yarışçılar tarihi İstanbul sokaklarında görsel bir şölen sunabilmek için ön ve arka lastiklerin performansına güvenirken Türk şirketinin ürün kalitesi sporcuların Dolmabahçe, Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Yedikule, Topkapı ile Balat'tan geçerek Taksim'deki finale ulaşılmasına yardımcı oldu." denildi.

"Organizasyonlarımızda da yerli ve milli firmalarımızı destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise birçok alanda ülkeye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle sosyal hayatta motosiklet kültürünü yaymaya çalıştıklarını anlatan Uçar, "Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ederek, organizasyonlarımızda da yerli ve milli firmalarımızı destekliyoruz. Anlas marka lastiklerin hem uluslararası hem de ulusal yarışlardaki başarılı performansını Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile bir kez daha görmüş olduk. Anlas'ın, global markalar ile rekabet eder seviyede olmasından dolayı ayrıca gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlas Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı ise lastiklerinin yüzde 100 Türk mühendislerinin emeği ile tasarlandığını belirterek, "Hem Kenan Sofuoğlu hem Toprak Razgatlıoğlu güvenli bir şekilde bu özel organizasyonu tamamladılar. Yerli ve milli lastiğimizin yüksek süratlerde de yolda iyi bir performans sergilediğini ralli ile bir kez daha görmüş olduk. Yüksek performanslı motosikletler için lastik geliştiren dünyanın 7 büyük markasından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Anlas markası olarak her zaman yerli ve milli üretimi yerel kaynaklarımızla destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu, Türk Telekom, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:57 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu yerli üretim lastikle yarıştı - Son Dakika Spor
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