Son Dakika Haberleri: Kendi danasının saldırısına uğrayan öğretmen kurtarılmadı
Son Dakika 3. Sayfa Kendi danasının saldırısına uğrayan öğretmen kurtarılmadı - Son Dakika

Kendi danasının saldırısına uğrayan öğretmen kurtarılmadı

6 saat önce

Yenipazar ilçesinde yetiştirdiği dananın saldırması sonucu ağır yaralanan Din Kültürü Öğretmeni Reşat Aslım tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kendi danasının saldırısına uğrayan öğretmen kurtarılmadı, System.String[]

Yenipazar ilçesinde yetiştirdiği dananın saldırması sonucu ağır yaralanan Din Kültürü Öğretmeni Reşat Aslım tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Aydın'ın Yenipazar ilçesi Merkez Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reşat Aslım, yetiştirdiği dananın saldırısına uğramıştı. Yaklaşık bir tonluk dananın saldırması sonucu ağır yaralanan Aslım, olay yerine çağrılan 112 Hızır Acil Servis Ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Göğüs bölgesine aldığı boynuz darbeleri sonucu durumu ağır olan Aslım hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Öğretmen Aslım'ım ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal
Çiftlik Bank'ın mağdurları, Ukrayna'da olduğu ortaya çıkan Tosuncuk Mehmet'in peşine düştü Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendi danasının saldırısına uğrayan öğretmen kurtarılmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]