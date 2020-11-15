Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor - Son Dakika

Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor

15.11.2020 12:14

Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor Küçük yaşta resim yapmaya başlayan 9 yaşındaki Cennet Karakaya'nın en büyük hayali kendi ormanını kurmak Yaptığı resimleri sosyal medyadan satışa çıkaran küçük Cennet, elde ettiği gelirle fidan alarak dikiyor Toprakla buluşturulan...

Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor

Küçük yaşta resim yapmaya başlayan 9 yaşındaki Cennet Karakaya'nın en büyük hayali kendi ormanını kurmak

Yaptığı resimleri sosyal medyadan satışa çıkaran küçük Cennet, elde ettiği gelirle fidan alarak dikiyor

Toprakla buluşturulan fidanlara ise resimleri satın alanların isimleri veriliyor

ÇORUM - Çorum'da yaşayan ilkokul öğrencisi Cennet Karakaya, yaptığı resimlerin satışından elde edilen gelirle diktiği fidanlarla kendi ormanını kurmaya başladı.

Babasının görevi nedeniyle ailesiyle birlikte bir süre Rusya'da yaşayan Ziya Gökalp İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Cennet Karakaya, 2018 yılında Türkiye'ye döndü. Amcasının eşinden etkilenen Karakaya, 7 yaşında resim yapmaya başladı. Ailesine yaptığı resimleri satarak elde ettiği gelirle orman kurmak istediğini dile getiren Cennet Karakaya, anne ve babasının da desteğiyle bu fikrini gerçekleştirmek için harekete geçti. Boş zamanlarında eline fırçasını alarak resimler yapan minik Cennet, yaptığı resimleri sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Resim satışlarından elde ettiği gelirle 20 fidan alan Cennet, merkeze bağlı Yeşilyayla köyünde ailesinin belirlediği araziye bu fidanları dikerek kendi ormanını kurmaya başladı. Ormanların dünyanın akciğerleri olduğunu dile getiren Karakaya, toprakla buluşturduğu fidanlara ise resimlerini satın alan kişilerin isimlerini veriyor. Hiçbir kar amacının bulunmadığı bu çalışma ile yeni bir akım başlatmak isteyen küçük Cennet, bu hedef doğrultusunda hayallerini tuvaline yansıtmaya devam ediyor.

Resim yapmayı sevdiğini dile getiren Cennet Karakaya, amcasının eşinden etkilendiğini belirterek, küçük yaşlarda resim yapmaya başladığını söyledi. Her yerin ağaç olmasını istediğini dile getiren Karakaya, kendisine ait bir ormanın olmasının en büyük hayali olduğunu kaydetti.

"Cennet'in ormanı bizlere nefes olacak"

Bugüne kadar 20 resim yaptığını dile getiren Cennet, her resmin bir fidan olduğunu ifade ederek, kendi çabalarıyla oluşturduğu ormana meyve ve çam fidanlarından oluşan 20 ağaç diktiğini açıkladı. Cennet, bu yıl da dikim sezonu sona ermeden fidanları alarak toprakla buluşturacağını belirtti. Kendisini geliştirmek için resim kurslarına gitmek istediğini anlatan Cennet Karakaya, "Kursa gidip kendimi geliştireceğim. Şu an küçük tuvallere resim yapıyorum ve bu yüzden de bir tane fidan alıyorum. Büyük tuvallere resim yapıp satmaya başladığımda iki fidan alacağım. Ormanımın ismi 'Cennet'in Ormanı' olacak. Ormanda hayvanlar olacak. Cennet'in Ormanı bize nefes verecek. Çünkü ormanlar dünyanın akciğerleri. Ormanda meyve sebze de olacak. Ormanın bakımıyla kendim ilgileneceğim" diye konuştu.

"Satın alan ya da istenen kişinin adını dikilen ağaca veriyoruz"

Zaman içerisinde tüketimin arttığına dikkat çeken baba Mustafa Karakaya ise, üretime katkıda bulunmanın yanı sıra Cennet'in ileride de kendisi ile gurur duyabileceği somut eserler ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Kesinlikle bir kar amacı gütmediklerinin altını çizen baba Karakaya, "Tek amacımız kızımın ilerde yaptığı işlerle gurur duymasını sağlamak. Diğer bir amacımız içerisinde hayvanların yaşadığı, meyve ve çam ağaçlarının bulunduğu bir Cennet Ormanı oluşturmak. Resimleri satın alan insanların isimlerini veya istedikleri bir ismi dikilen ağaçların üzerine yazıyoruz. Biz bir akım başlatmak istiyoruz. Zaman içerisinde bunun daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Kızımın daha iyi yerlere geleceğine ve kendisini kanıtlayacağına inanıyorum" dedi

Anne İnga Karakaya ise, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızım resim yapmayı ve doğayı çok seviyor. Cennet Ormanı'nı hep birlikte kuracağız. Kızımın hayalini gerçekleştireceğiz. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor
Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor - Son Dakika


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