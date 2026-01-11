Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü - Son Dakika
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü

11.01.2026 20:49
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 34 yaşındaki bir kadın, oturduğu evin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı 20 yaşındaki erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine Selçuklu Mahallesi'nde yer alan 5 katlı binanın teras katında 34 yaşındaki F.Z. isimli kadın ile 20 yaşındaki erkek arkadaşı S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın ardından şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Melikgazi, Kayseri, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

