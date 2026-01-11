Kayseri'nin Melikgazi ilçesine Selçuklu Mahallesi'nde yer alan 5 katlı binanın teras katında 34 yaşındaki F.Z. isimli kadın ile 20 yaşındaki erkek arkadaşı S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan olayın ardından şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Yaşam › Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?