Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı - Son Dakika
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Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı

24.05.2022 10:43

Adana'da eşinden sürekli şiddet gören Arzu P. şiddete daha fazla dayanamadı ve eşini önce keser sapıyla döven kadın daha sonra bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Arzu P.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Adana'da dün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arzu P. (28), eşi Hacı P. ile (32) içki içtiği ve sürekli eve alkol alıp kendisini dövdüğü için sık sık tartışmaya başladı. Hacı P., önceki gün içki içtikten sonra sarhoş olup, eve dönünce eşi ile yine tartıştı.

BAHÇEDEKİ KESER SAPINI ALDI

Arzu P. eşinden yine şiddet görünce, bahçedeki keserin sapıyla Hacı P.'yi darp etti. Daha sonra Arzu P., bıçakla eşi Hacı P.'yi bacağından yaraladı.

YARALI ŞEKİLDE EVİ TERK ETTİ

Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eve giden ekipler ise şüpheli Arzu P.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Arzu P. ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini darp ettiğini öne sürdü.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Arzu P., adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Hacı P.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı - Son Dakika


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