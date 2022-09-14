Kenya, "Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni" tanıma kararını geri çekti - Son Dakika
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Kenya, "Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni" tanıma kararını geri çekti

14.09.2022 20:48
Kenya, "Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni" tanıma kararını geri çekti

Kenya, Batı Sahra'da ayrılıkçı Polisario Cephesi tarafından kurulan "Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni" (SADR) tanıma kararını geri çektiğini duyurdu.

Kenya, Batı Sahra'da ayrılıkçı Polisario Cephesi tarafından kurulan "Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni" (SADR) tanıma kararını geri çektiğini duyurdu.

Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Batı Sahra'da ayrılıkçı Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni tanıma kararını geri çektiğini belirtti.

Ruto açıklamasında, " Nairobi'deki Başkanlık Sarayında Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in tebrik mesajını aldım. Kenya, Sahra Cumhuriyeti'ni tanıma kararını iptal etti ve ülkedeki varlığını (Batı Sahra bölgesi) sonlandırmak için adımlar atmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Ruto, ayrıca Kenya'nın Batı Sahra sorununun siyasi, kalıcı ve sürdürülebilir şekilde çözümü için Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili mekanizmalarının desteklendiğini vurguladı.

Ruto, Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından ülkenin 5. Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

-Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Kenya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya, 'Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni' tanıma kararını geri çekti - Son Dakika

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