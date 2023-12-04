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Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı

Kenya'da bir kadının, Mombasa kentinde bulunan bir feribotta 8 aylık bebeğini denize attığı iddia edildi. Bebeğin çevredekiler tarafından kurtarılması sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görgü şahitlerinin ifadesi üzerine kadın gözaltına alındı. Bebek ise Kenya Kızılhaç merkezinde tedavi altına alındı ve durumu iyi.

04.12.2023 - 13:48,
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Citizen televizyonun haberine göre, dün Mombasa kentinde rıhtımda bekleyen bir feribotta bulunan kadının, 8 aylık bebeğini denize attığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin çevredekilerce kurtarılması sırasında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görgü şahitlerinin, kadının bebeği kasten denize attığını öne sürmesi sonrası polis ekiplerince yakalanan kadın gözaltına alındı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Kenya Kızılhaç merkezinde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kenya'da bir kadın 8 aylık bebeğini feribottan denize attı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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