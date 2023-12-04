Citizen televizyonun haberine göre, dün Mombasa kentinde rıhtımda bekleyen bir feribotta bulunan kadının, 8 aylık bebeğini denize attığı ileri sürüldü.
Bebeğin çevredekilerce kurtarılması sırasında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görgü şahitlerinin, kadının bebeği kasten denize attığını öne sürmesi sonrası polis ekiplerince yakalanan kadın gözaltına alındı.
Kenya Kızılhaç merkezinde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı - Son Dakika