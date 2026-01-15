Kenya'da Polis Devriyesi Hedef Alındı - Son Dakika
Kenya'da Polis Devriyesi Hedef Alındı

15.01.2026 14:45
Mandera'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 2 yaralı.

Kenya'nın Somali sınırına yakın Mandera bölgesinde devriye görevi yapan polisleri hedef alan ve el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Kenya polisi, sınır devriye noktasında görev yapan güvenlik gücüne el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Polis, Mandera bölgesinin Bulla Hawa–Mandera geçiş hattındaki 4 numaralı sınır noktasında meydana gelen patlamada 2 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını belirtti.

Patlamanın, Kenya topraklarının yaklaşık 100 metre içinde bulunan sınır devriye noktasında görev yapan güvenlik gücünü hedef aldığını açıklayan polis, olay yerine çok sayıda güvenlik biriminin sevk edildiğini aktardı.

Polis, bölgede delil toplama çalışması yapıldığını ve ele geçirilen patlamamış bir el yapımı patlayıcının da kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Saldırının Somali merkezli Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Eş-Şebab örgütü, Kenya'da son yıllarda güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı düzenledi.

Kenya, 2011'de Somali'ye asker konuşlandırmasının ardından Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nairobi yönetimi, askerlerini Afrika Birliği bünyesindeki misyon kapsamında Somali'de bulunduruyor. Bu misyon, halen Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu adıyla faaliyet yürütüyor.

Güvenlik kaynakları, Mandera, Garissa ve Wajir gibi Somali sınırındaki illerin Eş-Şebab saldırılarından en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldığını, örgütün özellikle sınır devriyeleri ve uzak karakolları hedef aldığını aktarıyor.

Kenya makamları, artırılan devriye ve gözetim faaliyetlerine rağmen örgütün, yol kenarına yerleştirilen patlayıcılarla güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Terör, Polis, Kenya, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
