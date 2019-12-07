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Kenya'daki çöken binada ölenlerin sayısı 5'e çıktı
6 saat önce
Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken 6 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken 6 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkentin Tasia bölgesinde dün sabah yıkılan binada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı, binadan 29 kişi kurtarıldı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kenya Kızılhaçı binada 22 ailenin yaşadığını bildirildi. Henüz nedeni anlaşılmayan olayda can kaybının artmasından endişe ediliyor.
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