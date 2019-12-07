Son Dakika Haberleri: Kenya'daki çöken binada ölenlerin sayısı 5'e çıktı
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Kenya'daki çöken binada ölenlerin sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken 6 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kenya'daki çöken binada ölenlerin sayısı 5'e çıktı, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken 6 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkentin Tasia bölgesinde dün sabah yıkılan binada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı, binadan 29 kişi kurtarıldı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kenya Kızılhaçı binada 22 ailenin yaşadığını bildirildi. Henüz nedeni anlaşılmayan olayda can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Nairobi, Afrika, Sabah, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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