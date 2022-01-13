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Kenya'daki Olergesailie Köyü, UNWTO En İyi Turizm Köyü sertifikasını aldı - Son Dakika

Kenya'daki Olergesailie Köyü, UNWTO En İyi Turizm Köyü sertifikasını aldı

13.01.2022 22:23
Kenya'daki Olergesailie Köyü, UNWTO En İyi Turizm Köyü sertifikasını aldı

Kenya'nın Magadi bölgesinde bulunan Olergesailie Köyü'nün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) En İyi Turizm Köyü sertifikasını aldığı bildirildi.

Kenya'nın Magadi bölgesinde bulunan Olergesailie Köyü'nün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) En İyi Turizm Köyü sertifikasını aldığı bildirildi. ?

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala, UNWTO En İyi Turizm Köyü sertifikasını, Olergesailie sakinlerine teslim etti.

Bakan Balala, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının köye gelen turistlere hoşlanacakları çok daha fazla şeyin bulunduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Aldıkları ödül nedeniyle Olergesailie sakinlerini tebrik eden Balala, bunun korunması ve daha ileriye gidilmesi için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

UNWTO, 174 köyün yarıştığı oylamada dünyanın farklı 32 ülkesinden 44 köyün listeye girerek en iyi turizm köyü ilan edildiğini açıklamıştı.

Afrika'da Morityus'daki Le Morne ve Old Grand Port, Ruanda'daki Nkotsi, Kenya'daki Olergesailie, Etiyopya'daki Wonchi listeye giren köyler olmuştu.

Oylamada Türkiye'den ise Sakarya'nın Taraklı ilçesi ile Nevşehir'in Mustafapaşa köyü listeye girmişti.

UNWTO tarafından mayıs 2021'de başlatılan program kapsamında köylerin seçiminde toplumların yerel adetleri, kültürel mirasları, doğal kaynakları, çevre ve güvenlik gibi konular dikkate alındı.

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Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler, Turizm, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya'daki Olergesailie Köyü, UNWTO En İyi Turizm Köyü sertifikasını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenya'daki Olergesailie Köyü, UNWTO En İyi Turizm Köyü sertifikasını aldı - Son Dakika
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