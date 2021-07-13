KENYA'DAKİ YARIŞA MİLLET BAHÇESİNDE HAZIRLANIYOR - Son Dakika

BU yıl 800 metrede Türkiye şampiyonu olan Sude Naz Kazanççı (18), 17-22 Ağustos'ta Kenya'da yapılacak 800 metrelik Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'na, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ve surlar arasında bulunan millet bahçesinde antrenmanla hazırlanıyor.

Diyarbakırlı Sude Naz Kazanççı, 2018 yılında okullar arası puanlı atletizm 100 metre kategorisinde 1'incilik elde etti ancak kulvar hatası nedeniyle diskalifiye edildi. Hırs yapan Kazanççı, günlük antrenman planları yaparak çalışmalara başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde lisanslı sporcu olan Kazanççı, yarışmalara hazırlandı. Günde 2 antrenman yapan Kazanççı, antrenörü Osman Çelik'in de yoğun çalışmalarıyla 2020'de Türkiye 4'üncüsü olarak 4X400 bayrak takımı için milli takıma seçildi. Kazanççı, aynı yıl içinde 4x400 metrede Balkan 2'nciliği ve 3'üncülüğü kazandı. Sude Naz Kazanççı, 2021'de 400 metrede Türkiye 3'üncüsü olup 4x400'de bayrak takımına seçilerek, Balkan 2'nciliği ve 2021'de 800 metrede Türkiye şampiyonu olup, milli takımı 800 metrede temsil etti. Kazanççı, şimdi ise 17-22 Ağustos'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak 800 metrelik Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'na Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile surlar arasında bulunan millet bahçesinde antrenmanlar yaparak hazırlanıyor.

'HIRS YAPTIM, MİLLİ TAKIMDA MİLLİ SPORCU OLDUM'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımında yer aldığını anlatan Sude Naz Kazanççı, Diyarbakır'da yaşadığını ve 4 yıl önce ailevi sorunlar nedeniyle İzmir'e yerleştiklerini, burada da spora devam ettiğini söyledi. Kazanççı, "Okullar arası yarışmaya katıldım 100 metrede 1'inci oldum ama kulvarımı değiştirdim, diye diskalifiye ettiler. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşadım ve hırs yaptım. Daha iyi yerlere gelmek için kendime söz verdim. Çok zoruma gitmişti. Devam ettim ve milli takımda milli sporcu oldum. İstanbul'da Türkiye şampiyonasında 400 metrede 3'üncü, Bursa'da Türkiye şampiyonasında 800 metrede 1'inci, Balkan'da 4x400'de 2'nci ve 3'üncü, ferdi olarak yarıştığım 800 metrede Balkan 5'incisi oldum. En büyük hayalim milli sporcu olmaktı. Şu an buna ulaştım, hedef daha büyük hayallerde. Burada antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Koçlarımla birlikte antrenörüm uzakta da olsa aynı azimle ve hırsla sürdürüyorum. Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyorum. 1 ay sonra yarışım var. Allah kısmet ederse o barajı geçeceğim inşallah. Spor başka bir şey ben sevdiğim işi yaptığım için spor bana zor gelmiyor mutluyum" diye konuştu.