Kepez Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor

Gelecek nesillere doğayla kucaklaşan bir kent bırakmak isteyen Kepez Belediyesi, 11,5 yılda ilçeye 3 milyon 205 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Gelecek nesillere doğayla kucaklaşan bir kent bırakmak isteyen Kepez Belediyesi, 11,5 yılda ilçeye 3 milyon 205 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

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Antalya'nın akciğerlerini oluşturan Kepez, modern şehirleşmeye ayak uydururken, bir yandan da yeşilin içinde konforlu bir yaşam sunuyor. Gelecek nesillere doğayla kucaklaşan bir kent bırakmak isteyen Kepez Belediyesi, her yıl yeşil alan miktarını arttırırken, bir yanda da ilçe sakinlerine konforlu sosyal donatı alanlarının da kapılarını açıyor. Yeşil alan miktarını 3 milyon 205 bin metre kareye ulaştıran ve ilçeye 6 temalı park kazandıran Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren ağaç, çalı, lale, sümbül, nergis ve mevsimlik çiçeklerden oluşan toplamda 6 milyon 583 bin 962 kök bitkiyi, 627 bin 144 çalı bitkisini ve 106 bin 252 ağacı da toprakla buluşturdu.


"Kepez her gün daha da güzelleşiyor"


İlçeyi güzelleştirmek için gece gündüz yoğun mesai harcayan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren de ilçeye 402 yeni park kazandırdı, 120 parkın tadilatını gerçekleştirdi. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, 118 adet basketbol sahası, 221 takım fitness spor grubu, 346 takım çocuk oyun grubunu da Kepezlilerin hizmetine sundu. İlçeye 3 milyon 205 bin metrekare yeşil alan kazandıran Kepez Belediyesi, yeşil alanların su ihtiyaçlarının karşılanması içinde bölgede 179 sondaj kuyusu açtı. Kepez'i yeşillendirmenin yanı sıra 563 okul, 334 cami ve 362 kamu kurum ve kuruluşunun binalarının marangoz, kaynak ve peyzaj düzenleme işlerini de üstlendi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor - Son Dakika
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