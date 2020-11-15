Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor - Son Dakika

Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor

15.11.2020 13:34
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor, System.String[]

Kent merkezinin en önemli sayfiye yeri Duacı'ya ev sahipliği yapan Kepez ilçesinde, yeni bir sayfiye yerleşim yeri daha kuruluyor.

Kent merkezinin en önemli sayfiye yeri Duacı'ya ev sahipliği yapan Kepez ilçesinde, yeni bir sayfiye yerleşim yeri daha kuruluyor. Kepez Belediye Başkanı Başkan Hakan Tütüncü de, "Pandemi sonrasının Antalya'sını inşa ediyoruz." dedi. Kepez Belediyesi, pandeminin kısıtlayıcı şartlarından ve şehrin boğucu ortamından sıkılanlara istedikleri doğal yaşam alanlarını oluşturuyor.

Bu kapsamda birçok kırsal yerleşim yeri bulunan Kepez ilçesinde, yatay mimaride bahçeli evlerin olacağı yeni bir mahalle inşa ediliyor.

Duacı Mahallesi gibi sayfiye yeri kimliği kazanacak olan yerleşim yeri, Varsak Aktoprak Mahallesi'ne bağlı Kındıra bölgesinde, 417 dönümlük alana kuruluyor.

Kındıra'nın yolları açılıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz günlerde bölgede mülkiyeti bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri de, toplantının ertesi günü Kındıra'nın alt yapı hizmetlerinin yapılabilmesi için mevcut imar planına uygun olarak ana arter yollarını açmaya başladı. Yolların açılmasından sonra ise bölgenin; kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve internet gibi alt yapı çalışmalarına geçilecek.

"Belediyecilik vizyon işidir"

Başkan Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla birlikte Kındıra'da başlayan yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Bölgenin imar planı üzerinde açılacak yollar hakkında bilgi alan Tütüncü, yaptığı açıklamada, "Belediyecilik bir ufuk ve vizyon işidir. Şehrimizi, pandemi sonrasına sağlıklı bir biçimde taşımanın yanında pandemi sonrası ile ilgili de şehir planlaması ve şehircilik tasarımıyla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

"Geleceğin Antalya'sını inşa ediyoruz"

Tütüncü, pandemi sonrasının Antalya'sını, Kepezini inşa etmek için önemli bir gayretin içerisinde olduklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Varsak Kındıra bölgesi, uzun yıllardır hemşehrilerimizin yatırım amaçlı arsa satın aldıkları ve günün birinde burada bir kırsal yaşantı kurmayı niyet ettikleri bir yer. Pandemi şartlarından ve şehrin o boğucu ortamından sıkılan hemşehrilerimiz, Kındıra'daki arazilerinde yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Kepez Belediyesi olarak biz de Kındıralı hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu bir ortamda, bahçeli evlerini yapabilecekleri bir imarlı ortamı hazırlıyoruz. Bu kapsamda bölgenin imar yollarını açıyor ve alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz."

Antalya'nın yaşam geleceği Kepez'in kırsalında

Başkan Tütüncü, ilçenin Masa Dağı ile Varsak'ın üst kısımlarındaki Kızıllı Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca gibi kırsal yerleşim yerlerinin, Antalya'nın gelecekte sayfiye yerleri olacağını belirterek, "Pandemi günleri, Kepez'in bu anlamdaki gelişim ivmesini arttırdı. Hızlı bir biçimde geleceğe yürüyoruz. Sayfiye yerlerinden birini Kındıra bölgesine kuruyoruz. Vatandaşlarımıza önayak olmak için bölgedeki yolları açıyor ve imar planlarının gerektirdiği sosyal donatıları ve alt yapı hizmetlerini de Kındıra'ya getiriyoruz. Böylelikle Kındıralı hemşehrilerimize arazilerinde diledikleri gibi bir yaşamı kurabilme imkanı sağlamış olacağız." diyerek, açıklamasını tamamladı. - ANTALYA

Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor

Antalya, Varsak, Kepez, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor - Son Dakika


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