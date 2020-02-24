Kepez"in sağlık hizmeti Serik'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'in sağlık hizmeti Serik'te - Son Dakika

Kepez"in sağlık hizmeti Serik'te

6 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gezici sağlık tırı hizmeti götürdüğü Serik ilçesi Gebiz mahallesinde, ev, esnaf, semt pazarı ve kahvehane ziyareti yaparak, vatandaşlarla kucaklaştı.

Kepez

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gezici sağlık tırı hizmeti götürdüğü Serik ilçesi Gebiz mahallesinde, ev, esnaf, semt pazarı ve kahvehane ziyareti yaparak, vatandaşlarla kucaklaştı. Gebiz sakinleri de Tütüncü'yü ilgiyle karşıladı.


Kepez Belediyesinin, Antalya'nın 19 ilçesinde kanser taraması yapacak olan sağlık tırının durağı Serik ilçesinin Gebiz mahallesi oldu. Gezici sağlık merkezinde, kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapıldı. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılan kanser taramasından dolayı Gebiz mahallesini ziyaret etti. Gezici sağlık merkezinde kanser taraması için bekleyen kadınların hal ve hatırlarını soran Tütüncü, daha sonra yağmurun altında bir süre yürüyerek, mahalle sakinlerini selamladı. Tütüncü, gittiği mahallenin kahvehanesinde Gebiz sakinleriyle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Talepleri ilgili makamlara ileteceğini ve çözüm süreçlerini yakından takip edeceğini belirten Tütüncü, daha sonra Gebiz İlkokulu'nu ziyaret etti. Başkan Tütüncü, burada bir süre sohbet ettiği çocuklara ve öğretmenlere başarılar diledi. Mahalledeki dükkanları ve semt pazarını gezerek, esnafa bol kazançlar dileğinde bulunan Tütüncü, son olarak Gebiz Mahallesi'nin kanaat önderlerini evlerinde ziyaret etti.


"Sevgi dolu bir günü paylaştık"


Gebizli hemşehrileriyle sevgi dolu bir günü paylaştıklarını aktaran Tütüncü, "Gebizli hemşehrilerime bize gösterdikleri ilgi, alakadan ve kalpten sevgilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.


Gebizliler de ilgiyle karşıladıkları Tütüncü'ye, kendilerine gösterdiği sıcaklıktan ve samimiyetten dolayı teşekkür ettiler. Ziyarete, Gebizli olan Ak Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay ile Kepez Belediye Meclis Üyesi Hatice Sütçü de eşlik etti. Kepez Belediye Meclis Üyesi Ferah Nur Ünal ve Fatma Tutan da ziyarette yer aldı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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