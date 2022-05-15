Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı

15.05.2022 15:15
Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önde seyir halindeki araca çarparak kazaya sebep oldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önde seyir halindeki araca çarparak kazaya sebep oldu. 10 R 7327 plakalı araçtan sürücü İ. Y ve eşi H.Y. yaralı olarak çıktı.

Kepsut- Dursunbey karayolunun 1. Km. sinde seyir halindeki 10 R 7327 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atmaya başladı. Takla atan araç önünde seyir halinde bulunan 18 AB 930 plakalı araca çarparak, tavan üzerine yol kenarına yattı. 10 R 7327 plakalı araçtan sürücü İ. Y ve eşi H.Y. yaralı olarak, kendi imkanları ile araçtan çıktılar. Kazaya müdahale eden İtfaiye ve 112 ekipleri yaralıları 112 Ambulansı ile hastaneye sevk ettiler. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı

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Balıkesir, Tragger, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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