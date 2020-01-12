Kerbela'da olaylı protesto: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kerbela'da olaylı protesto: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Kerbela'da olaylı protesto: 1 ölü 3 yaralı

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde yeniden alevlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kerbela'da olaylı protesto: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde yeniden alevlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyon sonucu öldürülmesinin ardından durulan hükümet karşıtı protesto gösterileri, Cuma günü yeniden başladı. Ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşandı. Protestocular güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyl atarken, güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulundu. Toplanan kalabalığa güvenlik güçlerinin biber gazı ve gerçek mermiyle karşılık vermesi sonucu 1 protestocu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


Irak'ta geçtiğimiz Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi de yaralandı. Protestocuların baskılarının ardından Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL

Hükümet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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