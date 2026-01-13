Kerem\'in Umudu: Yardım Kampanyasına Destek Çağrısı

ADANA'da Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı ile mücadele eden 5,5 yaşındaki Kerem Yusuf Tepe'nin okula başlamasına aylar kaldı ancak geçen yıl başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası yalnızca yüzde 9'a ulaşabildi. İlacı kullanabileceği yaş kriterini geçmemesi için en fazla 1,5 yılı kalan Kerem için destek isteyen annesi Aydan Tepe, "Oğlumuzun okul bahçesinde yaşıtlarıyla sağlıklı adımlarla koşup oynamasını istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Aydan Tepe (41) ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Temizlik Hizmetleri Sorumlusu Serdal Tepe (41) çifti, ikinci çocukları Kerem Yusuf'u avuçlarının çok sık kaşınması üzerine geçen yıl doktora götürdü. Rutin kan tahlillerinde birçok değerin yüksek gelmesi üzerine ileri tetkikleri yapılan Kerem Yusuf'a DMD teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Kerem Yusuf'un yurt dışında yaklaşık 2.9 milyon dolar tutarındaki gen tedavisine ulaşabilmesi için ailesi valilik onaylı kampanya başlattı.

'OKUL YOLLARINDA, BAHÇESİNDE RAHATÇA KOŞUP OYNASIN İSTİYORUZ'

Aradan geçen 1 yılın ardından kampanya yalnızca yüzde 9'a ulaşabildi. Konuşma geriliği olan oğlu Kerem Yusuf'un kas kaybının da ilerlememesi için haftanın belirli günleri havuza ve fizik tedaviye gittiğini anlatan Serdal Tepe, "DMD ölümcül bir kas hastalığı olduğu için bizim hızlı bir şekilde ilaç için gerekli olan yaklaşık 2,9 milyon dolar tutarına ulaşmamız lazım. Bunu 7 yaşına kadar almamız gerekiyor. Bu yaşa kadar bu ilaca ulaşamazsa yürüyemeyecek. Ancak kampanyamız üzerinden geçen yaklaşık 1 yıla rağmen yalnızca yüzde 9'a ulaşabildik. Kas kaybının önüne geçebilmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Kerem yakın zamanda 1'inci sınıfa başlayacak. Amacımız oğlumuzun okul bahçesinde yaşıtları gibi okul bahçesinde koşması, merdiven çıkarken yorulmaması, rahatça yürüyebilmesi. Eğer bu ilacı alamazsa yürüyemeyecek, koşamayacak belki de okula da gidemeyecek. Lütfen halkımız Kerem Yusuf'umuzu sahipsiz bırakmasınlar" diye konuştu.

Sağlık memuru anne Aydan Tepe ise hayırseverlerden destek isteyerek "Oğlumuzun okul bahçesinde yaşıtlarıyla sağlıklı adımlarla koşup oynamasını istiyoruz" dedi.