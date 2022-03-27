Kerkük'teki Altunköprü katliamında yakınlarını kaybedenler 31 yıldır bu acıyla yaşıyor - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü beldesinde 100'den fazla Türkmen'in Baas rejimi askerleri tarafından öldürüldüğü katliamda 11 yakınını kaybeden Nebil Bayız ve annesi aradan 31 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu ifade ediyor.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün Altınköprü beldesinde 100'den fazla Türkmen'i katletti. Öldürülenler arasında Nebil Bayız'ın amcası, iki ağabeyi, iki eniştesi ve 6 kuzeni vardı.

AA muhabirine konuşan Bayız, katliamın yaşandığı tarihte 17 yaşında olduğunu ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen olayı dün gibi hatırladığını belirtti.

Körfez Savaşı'ndan hemen sonra Irak genelinde başlatılan halk ayaklanmasını bastırmak isteyen Saddam Hüseyin'in askerlerinin, Altunköprü kasabasında masum Türkmen sivillere yönelik katliam düzenlediğini belirten Bayız, bu olayda yakınlarından 11 kişiyi kaybettiğini dile getirdi.

Belde yakınına konuşlanan askerlerin, 27 Mart 1991 akşamından itibaren sabaha kadar kasabayı bombaladığını söyleyen Bayız, şöyle devam etti:

"Oldukça şiddetli ve kesintisiz top bombardımanı vardı. Gece geç saatte evimizi terk ettik ve bir kısmımız amcam diğer kısmımız da dayımın evine sığındı. Top mermileri ev, iş yeri ve kasabanın her yerine düşüyordu. Sabah erken saatlerde kasabaya giren askerler, gördükleri tüm yetişkin erkekleri ve erkek çocukları tutukladılar, onları askeri araçlara bindirerek bilinmeyen yere götürdüler."

Kendisini de yakaladılar ama şans eseri kurtuldu

Kasabanın her yerine baskın düzenleyen Saddam'ın devrim muhafızlarının alıkoydukları onlarca masum kişi arasında kendisinin de olduğunu belirten Bayız, bindirildikleri askeri araçta kısa süre sonra arıza çıktığını bu sayede oradan kaçmayı başardıklarını anlattı.

Altunköprü'ye gün boyu kesintisiz baskın düzenleyen Saddam'ın askerlerinin, aralarında çocukların da bulunduğu 100'ün üzerinde sivili sözde sadece sorgulamak için alıkoyduklarını aktaran Bayız, bu kişilerin Dibis ilçesi yakınındaki bir mezarlıkta infaz edildiklerini kaydetti.

Alıkonulanların askerler tarafından kurşuna dizildiklerine bölgedeki yaşlı bir çobanın da tanık olduğunu söyleyen Bayız, öldürülenlerin toplu mezara atıldıklarını ifade etti.

Bayız, kiminin babası kiminin kardeşi kiminin de çocuklarından günlerce haber alamadığını anlatarak, 15 gün sonra kendisinden haber alınamayanların infaz haberinin geldiğini söyledi.

Cenazeler için taziye merasimine yasak getirildi

Cenazelerin toplu mezardan çıkarılması sürecinin oldukça zor geçtiğini anlatan Bayız, o anlara dair şunları kaydetti:

"Yakınlarımızın cenazelerinin nerede olduğunu öğrendik ama oradan çıkarılması için izin verilmedi. Büyük zorluklarla izin alındı ama bu kez de taziye merasimine yasak getirildi. Kasabaya getirdiğimiz onlarca cenazenin yıkanması ve kefenlemesini de yasakladılar. Cenazeleri Altunköprü'deki büyük mezarlıkta toprağa verdik. Getirilen yasaklar yüzünden yakınlarını ve evlatlarını kaybedenler taziye merasimi düzenleyemedi."

Nebil Bayız'ın annesi Sıddika Reşid, iki genç evladının suçsuz yere Saddam Hüseyin'in askerleri tarafından öldürüldüğünü ve aradan 31 yıl geçmesine rağmen hala kahrolduğunu dile getirdi.

Olayda iki damadını da kaybettiğini anlatan acılı anne, "Bir tek biz değil bu küçük kasabada 100'ün üzerinde ailenin ocağı söndü. Evlatlarımızı askerler alıkoyarken bir saatlik sorgudan sonra serbest bırakacağız dediler ama cenazelerini bile vermediler. İki oğlumun yanında iki damadım da öldürüldü. Babalarından sonra 9 torunumuzu biz büyüttük." ifadelerini kullandı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmen'i katletmişti.