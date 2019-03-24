Son Dakika Haberleri: Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu Andılar

Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu Andılar

40 dakika önce

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10'ncu yılında helikopterin düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na yapılan tırmanışlarla anıldı.

Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu Andılar, System.String[]
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10'ncu yılında helikopterin düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na yapılan tırmanışlarla anıldı.

Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gruplar, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10'uncu yılında anmak için karlarla kaplı Keş Dağı'na tırmandı. Tırmanan gruplar arasında yer alan Gönüllerde Birlik Vakfı, İHH Göksun Arama Kurtarma ve Kahramanmaraş UMKE ekipleri, zorlu yürüyüşe sonunda Keş Dağı'na ulaştı. Jandarma ekiplerinin de güvenlik amacıyla yer aldığı zorlu yürüyüş sonunda grupta yer alanlar dev Türk bayrağı açtı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

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