Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu Andılar
40 dakika önce
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10'ncu yılında helikopterin düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na yapılan tırmanışlarla anıldı.
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP
) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
, vefatının 10'ncu yılında helikopterin düştüğü Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesindeki Keş Dağı'na yapılan tırmanışlarla anıldı. Türkiye
'nin değişik yerlerinden gelen gruplar, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10'uncu yılında anmak için karlarla kaplı Keş Dağı'na tırmandı. Tırmanan gruplar arasında yer alan Gönüllerde Birlik Vakfı, İHH
Göksun Arama Kurtarma ve Kahramanmaraş UMKE ekipleri, zorlu yürüyüşe sonunda Keş Dağı'na ulaştı. Jandarma
ekiplerinin de güvenlik amacıyla yer aldığı zorlu yürüyüş sonunda grupta yer alanlar dev Türk bayrağı açtı.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:37 Kaynak: DHA
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