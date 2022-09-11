Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

11.09.2022 09:54
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyaretinde Prof. Dr. Budak'ı, "100. Yılında Keşan Sempozyumu"na davet etti.

Budak'ı Keşan'da ağırlamaktan onur duyacaklarını belirten Helvacıoğlu, "Ege Üniversitesi Rektörümüz ve hemşehrimiz Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret ederek 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 100. Yılı'nda Keşan Sempozyumumuza davet ettik. Rektörümüze göstermiş olduğu sıcak ilgi, nezaket ve misafirperverliği nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Akardere köyünü ziyaret etti.

Köyde incelemede bulunan Kaya, köy muhtarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan "Köy Yaşam Merkezi" bünyesinde faaliyete geçen anasınıfını da gezen Kaya, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kaya, köy sakinleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Dünya İlk Yardım Günü

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri kapsamında Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kurulan stantta sağlık çalışanları ilk yardım eğitiminin hayat kurtarmadaki önemini anlattı. Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım da standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Necdet Budak, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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