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Keşan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Keşan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

03.06.2021 17:02
Keşan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Meclis Toplantı Salonu'nda saat 15.00 sıralarında başladı.

Toplantıyı açan Helvacıoğlu, Meclis toplantısında alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda; Belediye Meclisi üyelerinden Barbaros Tokgöz, Zafer Topçu, Mehmet Selim Aras, Şafak Uslu ve Volkan Erkan mazeretleri nedeniyle oybirliği izinli sayıldı.

Daha sonra gündeme; İtfaiye Müdürlüğü'nün 1 adet 32 metre hidrolik merdiven uzunluğuna sahip yangın müdahale aracı, bir adet portatif merdivenli 4-8 ton su kapasiteli yangın ilk müdahale aracı alınması talebi, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın Keşan İmar Planları'nda çatı arası kullanımı maddesinde geçen "Saçak ucundan itibaren derinliği en az 3 metre olmak" ibaresinin saçak ucundan itibaren olarak revize edilmesi talebi, CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer'in Erikli sahilindeki gündelik işçilerin insani yaşam koşullarının sağlanmasına yönelikönergesi oy birliği ile gündeme ilave edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Helvacıoğlu, Keşan Kent Hizmetleri Şirketi ile Meclisin araştırma yapılması konusunda önerge verdiğini hatırlatarak, "Eski adıyla 'Halk Ekmek' olan belediye şirketinin Ticaret Bakanlığı tarafından denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda; şirkete ait işyerlerinin 2013-2018 yılları arasında rayiç bedellerine göre düşük bedeller ile kiralandığı belirlenmiştir. Başmüfettiş tarafından hazırlanan raporda; şirkete ait söz konusu 34 işyerinden 15 işyerinin, günün rayiçlerine göre düşük bedeller ile kiralanması nedeniyle şirketin 426 bin 720 TL gelir kaybına uğradığı raporlanmıştır. Şirket ciddi bir kira gelirinden mahrum kaldığı not edilmiştir. Bunun yanı sıra; kiraya verilen bazı işyerlerinden tahsil edilmeyen ve geç tahsil edilen kira gelirlerinin olduğuna kayıt düşülmüştür. Raporda adı geçen şirket eski müdürleri, geçmiş başkan ve yöneticilerine; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155'inci maddesi uyarınca da soruşturma raporu tanzim edilmiştir. Raporda; şirketin mahrum kaldığı toplam 426 bin 720 TL'nin tazmin edilmesine yönelik şirket eski müdürleri ve diğer sorumlular hakkında hukuki sorumluluk davası açılması yönünde talimat verilmiştir. Bununla birlikte kiraya verilen tüm işyerleri için çalışma yapılması ve ihtiyaç halinde icra takibi ile tahsilatların yapılması gerektiği ifadelerine de yer verilmiştir. 2013-2018 yılları arasında tespit edilmiş 426 bin TL bugünkü değeri ve faiziyle birlikte yaklaşık 1,5 milyon TL'dir. Bugün ise çok temiz çalışan bir şirket vardır. Belediyenin gururu olacak."

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlk olarak Edirne İli, Keşan İlçesi Paşayiğit Mahallesi, 1578 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" ve "Edirne İli, Keşan İlçesi Paşayiğit Mahallesi, 1578 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" maddesi görüşüldü. Konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal'ın bilgi vermesinin ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, Edirne İli, Keşan İlçesi, İspat Cami Mahallesi 607 ada 8-34-37-38-41-42-46 parseller ile Tescil Harici Alana ait, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" ve "Edirne İli, Keşan İlçesi, İspat Cami Mahallesi 607 ada 8-34-37-38-41-42-46 parseller ile Tescil Harici alana ait, 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği" maddesinin görüşülmesiyle devam ederken Ünal'ın gerçekleştirdiği bilgilendirmenin ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı Edirne İli, Keşan İlçesi, 1.Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı A ve A1 Rumuzlu Konut Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği"nin görüşülmesi hususunun görüşülmesi maddesiyle sürdü. Ali Ünal'ın konu hakkında bilgi vermesinin ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra "Keşan (Edirne) Kuzey Doğu Bölgesi 2. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı A ve A1 Rumuzlu Konut Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliğinin görüşülerek, karara bağlanması" maddesi görüşüldü. Ünal'ın madde ile ilgili bilgi vermesinin ardından yapılan oylamada, madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının devamında; Edirne İli, Keşan İlçesi, 4. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Toplu Uygulama Alanlarına İlişkin Plan Notu İptali değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı gündem dışı olan İtfaiye Müdürlüğü'nün 1 adet 32 metre hidrolik merdiven uzunluğuna sahip yangın müdahale aracı, bir adet portatif merdivenli 4-8 ton su kapasiteli yangın ilk müdahale aracı alınması talebinin görüşülmesiyle sürdü. Konu hakkında İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit bilgi verdi.

Yiğit, mücavir alanlarda da gereken önlemleri aldıklarını ifade ederek, "Rotfire aracı bu yıl da sahillerimizde görev yapıyor. Aracın kullanımı için personelimizi görevlendirdik."

Daha sonra yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın Keşan İmar Planları'nda çatı arası kullanımı maddesinde geçen "Saçak ucundan itibaren derinliği en az 3 metre olmak" ibaresinin saçak ucundan itibaren olarak revize edilmesi talebi ise İmar Komisyonu'na havale edildi.

Tümer'in Erikli sahilindeki gündelik işçilerin insani yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik önergesine cevap veren Helvacıoğlu, "Verilen önerge bugünün önergesi değil, yaz geldi. Önergedeki 'Keşan Belediyesi hiçbir şey yapmadı' ifadesi de enteresan. Geçtiğimiz yıl kendilerini için bir yer oluşturduk. Yer Keşan Belediyesi'nin yeri. Yıllardır gündelik işçilerimize hiçbir hizmet verilmemiş. Mecidiye sahilinde kenarda duruyorlardı, çöplerine atmaya yerleri yoktu. Geldik, kendilerine bir alan oluşturduk. Çitimizi yaptık, 1 hafta içerisinde su bağlanıyor, 3 gün içerisinde elektrik gelecek."

Keşan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü yapılacak.

Keşan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Türk Lirası, Edirne, Keşan, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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