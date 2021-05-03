Keşan Belediyesi'nin 41 yeni aracına, 41 kere maşallah - Son Dakika

Keşan Belediyesi'nin 41 yeni aracına, 41 kere maşallah

03.05.2021 16:31
Keşan Belediyesi'nin 41 yeni aracına, 41 kere maşallah, System.String[]

24 ayda Keşan Belediyesi'nin hizmet filosuna katılan 41 araç 2 Mayıs Pazar günü tanıtıldı.

Mustafa Helvacıoğlu: "Daha birçok başarıya sizlerle birlikte imza atacağız"

Köy garajında saat 12.00 sıralarında düzenlenen programa TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri katıldı.

"Gururla; 24 ayda hizmete kazandırdığımız 41 aracımızı sizlerin hizmetine sunuyoruz"

Törende konuşan Helvacıoğlu, "Keşan'ımızın her geçen gün daha da güçlenmesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Sizlerin de desteği ve enerjisi ile 24 ayda yapılamaz denilen birçok konu çözüme kavuştu ve kavuşmaya da devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalar, yatırımlar ve hizmetler ile birlikte araç filomuzun da genişlemesi, güçlenmesi ve yenilenmesi gerekiyordu. Bugün gururla; 24 ayda hizmete kazandırdığımız 41 aracımızı sizlerin hizmetine sunuyoruz." dedi.

"Çalışmak, en hayırlı sermayedir"

Göreve geldiklerinde 86 araç ile hizmet üretildiğini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Bugün itibari ile araç filomuzu %50 arttırarak bu sayı 127'ye yükselmiştir. Dönemimizde, hizmete kazandırdığımız toplam 41 aracın ise bugünkü değeri 9 milyon TL'dir. Biz; hibe, tasarruf ve israfı önleyen tamir ve bakım marifetleri ile 9 milyon TL değerindeki bu araçları yaklaşık 5 milyon TL'ye Keşan'ımıza kazandırdık. Yani 4 milyon TL'lik tasarruf Keşan'nın cebinde kaldı. Daha da önemlisi; araçlarımızın yıpranma payı çok yüksekti. Bu anlamda; 86 aracın yaş ortalaması 16 yıl iken 24 ayda Keşan'ımıza kazandırdığımız yeni araçlarımızın yaş ortalaması 5 yıla düştü. Keşan'ımız tarihinde ilk kez kar küreme araçları, çöp konteyner yıkama araçları, jetçöp gibi modern ve teknolojik donanımlı araçlara kavuştu. Bu araçlar halkımızın aracıdır. Açık yüreklilik ile ifade etmek istiyorum; bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem. Çünkü biliyoruz ki; çalışmak, en hayırlı sermayedir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'En büyük makam, en büyük hak, çalışanlara ait olacaktır.' Keşan'ımıza söz verdik, 'biz yaparız' dedik. Hamd olsun verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için de canla başla çalışıyoruz. Güveninizi ve dualarınızı eksik etmeyin. Daha birçok başarıya sizlerle birlikte imza atacağız. Sizlerin takdiri ile başlayan bu atılım ve gelişim dönemi hızlanarak devam edecek. Ben bu düşüncelerle; yeni araçlarımızın sizlere ve Keşan'ımıza hayırlı hizmetler vermesini diliyorum."

"Geçtiğimiz 2 yılda Keşan Belediyemiz, 41 tane yeni aracı hizmeti soktu"

Daha sonra söz alan Aksal, pandemiden vatandaşların en az etkilenmesi için gece-gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek, "Kapanma sürecince vatandaşımızın yanındayız. Bu süreçte başarılı olmak istiyorsak, normal hayata geçmek istiyorsak; fedakarlık yapalım, lütfen kurallara uyalım. Sizler daha rahat edin, daha az mağdur olun diye tüm kurumlarımız çalışıyor. Keşan Belediyemiz gecesini gündüzüne katıyor. Geçtiğimiz 2 yılda Keşan Belediyemiz, 41 tane yeni aracı hizmeti soktu. 41 kere maşallah. Bu güzel hizmetlerin Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından araçlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Keşan Belediyesi'nin 41 yeni aracına, 41 kere maşallah

Mustafa Helvacıoğlu, Türk Lirası, Keşan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi'nin 41 yeni aracına, 41 kere maşallah - Son Dakika


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