Keşan'da emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika
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Keşan'da emniyet kemeri denetimi yapıldı

30.04.2022 15:06
Keşan'da emniyet kemeri denetimi yapıldı

Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ve ilçeye bağlı Kılıçköy'de Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun da katılımıyla denetim yapıldı.

Yılmaz ve Helvacıoğlu sürücüleri ve yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı ve üzerinde "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürler dağıttı.

Denetimler esnasında, annesiyle ön yolcu koltuğunda oturan bir çocuk, ekiplerin uyarısıyla, annesiyle birlikte arka koltuğa geçerek emniyet kemerini taktı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam'ın da katıldığı denetimlerde sürücülere, emniyet kemerinin önemini hatırlatan Cemalettin Yılmaz ve Mustafa Helvacıoğlu, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutladı.

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Cemalettin Yılmaz, Ramazan Bayramı, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika


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