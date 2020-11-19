Keşan'da "İndirim günleri" kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla "19 Kasım indirim günleri" kampanyası başlatıldı.

Artı ve Kunduracılar Çarşısı ile Kurtuluş Caddesi'ndeki 150 esnaf ürünlerinde indirim yaptı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnafı ziyaretinin ardından, kampanyayı 9 yıldır devam ettirdiklerini söyledi.

Alışveriş festivaline vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Alışverişte maskeye, hijyene ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Kışa giriyoruz, pandemi etkiliyor. Bu olumsuzluğa rağmen biz Keşan olarak bu işi başaracağız koronavirüsü yeneceğiz. Hepimiz bütün Keşan Türkiye'ye örnek olacağız. İnanın önümüzdeki günlerde Keşan konuşulacak. Esnafımızda kazanacak vatandaşımızda. En kısa sürede sağlıklı günlere dönülecek. Bu vesileyle ekonomimiz de toparlanacak. Biz Keşan olarak birlik ve beraberliğimizle Trakya'ya hatta Türkiye'ye örnek olacak kadar bir aradayız."

Ziyaretlerde, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf, Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman da yer aldı.