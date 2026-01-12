Keşan'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü - Son Dakika
Keşan'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

12.01.2026 01:29
Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oldu, araçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından, gece saatlerinde Keşan'da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaz örtüyle kaplandı. Etkisini artıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, karayolları ve belediye ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.

Keşan Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı şehir içindeki yollara solüsyon döktü. Keşan Belediyesi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehrimizde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, don ve buzlanma riskine karşı şehir içi yollarımızda solüsyon çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz, ulaşımın aksamaması ve hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için sahada aralıksız görev yapıyor. Olası olumsuzluklara karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Güvenli ulaşım için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

