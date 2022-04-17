Keşan'da ramazan eğlencesi düzenlendi - Son Dakika
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Keşan'da ramazan eğlencesi düzenlendi

17.04.2022 11:41
Keşan'da ramazan eğlencesi düzenlendi

Keşan Belediyesi tarafından ramazan eğlencesi düzenlendi.

Keşan Belediyesi tarafından ramazan eğlencesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde düzenlenen programa Keşanlı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, güzel ve keyifli bir program geçirildiğini belirtti.

Eski ramazan eğlencelerini aratmayan bir program yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Karagöz-Hacivat Gölge Orta oyunundan dans şovlarına, animatörler eşliğinde çocuk programlarına kadar eğlence dolu programlar oldu. Yine Keşan BSM Gençlik Korosu ile Sıra Gecesi'ne, çiğ köfte ve pamuk şeker ikramına kadar dopdolu bir eğlenceyi birlikte doyasıya yaşadık." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, ramazan ayına yönelik etkinliklerin süreceğini kaydetti.

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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da ramazan eğlencesi düzenlendi - Son Dakika


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