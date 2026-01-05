Keşan'da Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
Keşan'da Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi

05.01.2026 14:25
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptıkları araçta uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 19 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.E. ve M.B., gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

