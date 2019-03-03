Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Başkentte 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Başkentte 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Ankara'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



AK PARTİ



Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki



Akyurt: Hilal Ayık



Altındağ: Asım Balcı



Ayaş: Burhan Demirbaş



Bala: Ahmet Buran



Beypazarı: Tuncer Kaplan



Çamlıdere: Hazım Caner Can



Çankaya: Amber Türkmen



Çubuk: Baki Demirbaş



Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi



Evren: Hüsamettin Ünsal



Güdül: Muzaffer Yalçın



Haymana: Özdemir Turgut



Kahramankazan: Serhat Oğuz



Kalecik: Duhan Kalkan



Keçiören: Turgut Altınok



Kızılcahamam: Süleyman Acar



Mamak: Murat Köse



Nallıhan: İsmail Öntaş



Pursaklar: Ayhan Yılmaz



Sincan: Murat Ercan



Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik



Yenimahalle: Veysel Tiryaki



MHP



Etimesgut: Enver Demirel



Gölbaşı: Ramazan Şimşek



Polatlı: Mürsel Yıldızkaya



CHP



Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş



Çankaya: Alper Taşdelen



Yenimahalle: Fethi Yaşar



Mamak: Adnan Demirci



Etimesgut: Celal Çelik



Ayaş: Ali Başkaraağaç



Elmadağ: Adem Barış Aşkın



Güdül: Sevilay Akyüz



Haymana: Hacı Aysu



Kalecik: Hamza Alper Gümüş



Polatlı: Sami Çay



SAADET PARTİSİ



Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan



Akyurt: Yasin Çiftçi



Altındağ: Cemal Sertkaya



Ayaş: Cengiz Zeyrek



Bala: Soner Dalkıran



Beypazarı: İbrahim Demir



Çamlıdere: Mehmet Mermer



Çankaya: Hasan Çıplak



Çubuk: Süleyman Haksever



Elmadağ: Nuri Yurdakul



Etimesgut: Hakan Polat



Evren: Yusuf Yiğiter



Gölbaşı: Halil Adıgüzel



Güdül: Mehmet Avcı



Haymana: Aytekin Yüzer



Kahramankazan: Erol Öztürk



Kalecik: Mustafa Türkmen



Keçiören: Davut Açıkgöz



Kızılcahamam: Sedat Barun



Mamak: Seyit Mehmet Karagülle



Nallıhan: Murat Gür



Polatlı: Nasuh Reşat Ayar



Pursaklar: Muammer Gülap



Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal



Yenimahalle: Mehmet Şahin



DSP



Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz



Akyurt: Hanife Uludağ



Altındağ: Aydın Solhan



Ayaş: Ali Korçeren



Bala: Ejder Onursal



Beypazarı: Mehibe Çakmak



Çubuk: İsmail Hakkı Çetin



Elmadağ: Remzi Işıkdan



Etimesgut: Necati Şeyhoğlu



Evren: Halit Baykal



Gölbaşı: Abdullah Ayan



Güdül: Mustafa Çalışkan



Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya



Kalecik: Yaşar Güner



Keçiören: Kenan Üşenmez



Kızılcahamam: Rana Zengi



Mamak: Ali Türksoy



Polatlı: Mahir Akkar



Pursaklar: Ekrem Avanaş



Sincan: Mahmut Akyol



Şereflikoçhisar: Kenan Seven



İYİ PARTİ



Akyurt: Selami Ünür



Altındağ: Hasan Yalçıntaş



Bala: Necati Deli



Beypazarı: Veysel Ayık



Çamlıdere: Vefa Peçenek



Çubuk: Mustafa Aydos



Gölbaşı: Mahmut Aksoy



Güdül: Nurullah Ünsal



Kahramankazan: Fazıl Köremezli



Keçiören: Güçlü Şenel



Kızılcahamam: Coşkun Ünal



Nallıhan: Abdulfettah Güngör



Pursaklar: Hüseyin Burgaz



Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı



Sincan: Mehmet Arslan



BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ



Sincan: Sabri Öz



Kalecik: Filiz Ulusoy



Çubuk: Hayrettin Bal



Gölbaşı: Serkan Yüksel



Altındağ: Enver Yılmaz



Polatlı: İsmail İlbağa



Etimesgut: Orhan Bozkurt



Akyurt: Lütfü Ercan



Pursaklar: Ebubekir Aktaş



VATAN PARTİSİ



Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür



Altındağ: Sefa Koçoğlu



Akyurt: Emilhan Güçlü



Ayaş: Hasan Dönmez



Bala: Engin Baybaş



Beypazarı: Filiz Kayaönü



Çamlıdere: Cem Karaca



Çankaya: Fırat Kayaönü



Çubuk: Dursun Keskin



Elmadağ: Yılmaz Şekerbay



Etimesgut: Gülser Bektaş



Evren: Kurtuluş Özgür Yıldız



Güdül: Bahri Erdem



Gölbaşı: Ergül Bezci



Haymana: Abdulkadir Uludağ



Kahramankazan: Aysel Timuroğlu



Kalecik: Timuçin Yarkın



Keçiören: Murat Ünal



Kızılcahamam: Sevim Deligöz



Mamak: Şen Yazgan



Nallıhan: Celal İlhan



Sincan: Perihan Karagöllü



Pursaklar: Agah Kutlu



Şereflikoçhisar: Altay Yücel



BTP



Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak



Altındağ: Haydar Yıldız



Ayaş: Turgut Karadere



Bala: Bayram Güzel



Beypazarı: Aşur Özer



Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan



Çankaya: Murat Özilhan



Çubuk: İzzet Yaşar



Elmadağ: Abidin Uluyol



Etimesgut: Salih Türkyılmaz



Evren: Asım İnce



Gölbaşı: Mehmet Erkul



Güdül: Ömer Kılıç



Haymana: Cevdet Ayık



Kızılcahamam: İhsan Çetin



Kahramankazan: Mahir Ceylan



Kalecik: Zeki Mercan



Keçiören: Mevlüt Emre Vona



Mamak: Hüseyin Kuloğlu



Nallıhan: Rukiye Bıyıklı



Polatlı: Fahri Yılmaz



Pursaklar: Selim Oktay



Sincan: Okan Özgür Özturan



Şereflikoçhisar: Ali Şen



Yenimahalle: Faik Ünal Silier



HDP



Bala: Bülent Akbaş



Çankaya: Filiz Kerestecioğlu



Haymana: Tülay Serbest



Keçiören: Diyadin Fırat



Polatlı: Soner Özalp



-DEMOKRAT PARTİ



Çankaya: Abdullah Canbulat



Yenimahalle: Mert Demirhan



Keçiören: Hatice Özkan



Altındağ: Murat Gedikbaş



Kahramankazan: Ali Zafer Topşir



Haymana: Levent Koç



Polatlı: Birol Gökçe



Sincan: Mehmet Can



Mamak: Arif Varmış



Gölbaşı: Volkan Akpınar



Pursaklar: Çağrı Boyacı



Ayaş: Hayri Yorulmaz



-TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ



Ankara Büyükşehir: Fatma Korur



Keçiören : İsmail Mürşil



Altındağ: Yusuf Şaylan



Sincan: Nadir Bakkal



-Bağımsız adaylar



Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 bağımsız aday da yarışacak.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:



Sabit Tekin



Mehmet Cerit



Meriç Meydan



Mehmet Hoşoğlu



Recep Gökyer



-Ankara ilçelerindeki bağımsızlar



Mamak:



Ümit Kızılpınar



Mustafa Güner



Altındağ:



Murat Kandemir



Pursaklar:



Cemil Yanık

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