Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

11 dakika önce

Zonguldak'ta, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Zonguldak'ta, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Zonguldak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi


Zonguldak: Ömer Selim Alan


Ereğli: Erol Şahin


Alaplı: Mehmet Celil Uzun


Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz


Devrek: Sezai Bükrü


Kozlu: Ali Bektaş


Kilimli: Kamil Altun


Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)


Ereğli: Halil Posbıyık


Alaplı: Nuri Tekin


Çaycuma: Bülent Kantarcı


Devrek: Çetin Bozkurt


Kozlu: Cengiz Bank


Kilimli: Ali Aslankılıç


Gökçebey: Cem Oktay

Milliyetçi Hareket Partisi

Zonguldak: Hamdi Ayan


Ereğli: Telat Şeker


Alaplı: Ali Demir


Çaycuma: Haydar Oruç


Devrek: Ahmet Akdemir


Kozlu: Emine Ulupınar


Kilimli: Fatih Kaldırım


Gökçebey: Adem Ayvacık

İYİ Parti

Ereğli: Ali Kaya


Çaycuma: Nusret Yakıcı


Devrek: Yaşar Ocakçı


Kozlu: Hüdai Dökmeci


Kilimli: Erdinç Kargidan


Gökçebey: Vedat Öztürk

Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman


Ereğli: Gökhan Göktaş


Alaplı: Erhan Uslu


Çaycuma: Sedat Başoğlu


Devrek: Mehmet Özmekik


Kozlu: Samet Güngör


Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu


Gökçebey: Erol Bayrak

Büyük Birlik Partisi

Ereğli: Hüseyin Uysal


Çaycuma: Zülfikar Uçar


Devrek: Ercan Filizer


Kozlu: Adem Çetin


Kilimli: Hasan İslam

Demokratik Sol Parti

Zonguldak: Nurhan Başoğlu


Kozlu: Birgül Ertek


Çaycuma: Soner Çınar


Ereğli: Burak Müftüoğlu


Alaplı: İrfan Türkyılmaz


Gökçebey: Didem Günaydın


Devrek: Çilem Girgin Başoğlu


Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

Bağımsız Türkiye Partisi

Zonguldak: Serkan Yurttaş

Kozlu: Hakan Yurttaş

Çaycuma: Mesut Eren

Ereğli: Recep Özcan

Alaplı: Arif Demirci

Gökçebey: Ümit Sezgin

Devrek: Kemal Eliçora

Kilimli: Songül Kaplan

Demokrat Parti:

Zonguldak: Hamza Kara

Çaycuma: İsmail Ortabel

Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

Türkiye Komünist Partisi

Zonguldak: Ahmet Günaydın

Bağımsız aday

Kilimli: Velime Erdoğan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:25 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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