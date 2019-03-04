Kesin Aday Listesi

Zonguldak
'ta, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Zonguldak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak: Ömer Selim
Alan
Ereğli: Erol Şahin Alaplı
: Mehmet Celil Uzun Çaycuma
: Ahmet Güral Karayılmaz Devrek
: Sezai Bükrü Kozlu
: Ali Bektaş Kilimli
: Kamil Altun Gökçebey
: Mustafa Çetinoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)
Ereğli: Halil Posbıyık
Alaplı: Nuri Tekin
Çaycuma: Bülent Kantarcı
Devrek: Çetin Bozkurt
Kozlu: Cengiz Bank
Kilimli: Ali Aslankılıç
Gökçebey: Cem Oktay
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak: Hamdi Ayan
Ereğli: Telat Şeker
Alaplı: Ali Demir
Çaycuma: Haydar Oruç
Devrek: Ahmet Akdemir
Kozlu: Emine Ulupınar
Kilimli: Fatih Kaldırım
Gökçebey: Adem Ayvacık
İYİ Parti
Ereğli: Ali Kaya
Çaycuma: Nusret Yakıcı
Devrek: Yaşar Ocakçı
Kozlu: Hüdai Dökmeci
Kilimli: Erdinç Kargidan
Gökçebey: Vedat Öztürk
Saadet Partisi
Zonguldak: Mehmet Yaman
Ereğli: Gökhan Göktaş
Alaplı: Erhan Uslu
Çaycuma: Sedat Başoğlu
Devrek: Mehmet Özmekik
Kozlu: Samet Güngör
Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu
Gökçebey: Erol Bayrak
Büyük Birlik Partisi
Ereğli: Hüseyin Uysal
Çaycuma: Zülfikar Uçar
Devrek: Ercan Filizer
Kozlu: Adem Çetin
Kilimli: Hasan İslam
Demokratik Sol Parti
Zonguldak: Nurhan Başoğlu
Kozlu: Birgül Ertek
Çaycuma: Soner Çınar
Ereğli: Burak Müftüoğlu
Alaplı: İrfan Türkyılmaz
Gökçebey: Didem Günaydın
Devrek: Çilem Girgin Başoğlu
Kilimli: Yiğit İshak Albayrak
Bağımsız Türkiye
Partisi
Zonguldak: Serkan
Yurttaş
Kozlu: Hakan Yurttaş
Çaycuma: Mesut Eren
Ereğli: Recep Özcan
Alaplı: Arif Demirci
Gökçebey: Ümit Sezgin
Devrek: Kemal Eliçora
Kilimli: Songül Kaplan Demokrat Parti
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Zonguldak: Hamza Kara
Çaycuma: İsmail Ortabel
Kilimli: Yiğit İshak Albayrak
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak: Ahmet Günaydın
Bağımsız aday
Kilimli: Velime Erdoğan