Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

20.05.2022 12:43
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman'da, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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