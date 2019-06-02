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Keskin'deki yenileme seçimleri

4 dakika önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde yenilenen seçimle ilgili "Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık.

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AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde yenilenen seçimle ilgili "Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız." dedi.
AK Partililer, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Dağdelen, burada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduklarını belirterek, Keskinli vatandaşların bugün kendilerini bağrına bastığını söyledi.
"Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız." diyen Dağdelen, şöyle konuştu:
"Bu başarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Keskinli vatandaşlarımızın zatıaline olan sevgisi, muhabbeti ve tezahürüdür bu başarı. AK Parti'nin başarısıdır. Bugün Keskin seçimini aldık, inşallah Allah nasip ederse 23 Haziran'da da İstanbul'u alacağız. Güçlü şekilde hizmetlere devam edeceğiz."
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:22 Kaynak: AA
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