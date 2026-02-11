Kesme Çiçek İhracatında Rekor

YÜZDE 95'i Antalya'da üretimi yapılan kesme çiçek ve süs bitkileri sektörü, geçen yıl 160 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, bu yıl 180 milyon dolar rakamını hedeflediklerini söyledi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce (OAİB), 2025 yılında kesme çiçek ve süs bitkileri ihracatında tüm zamanların en yüksek geliri sağlandı. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, 2025 yılını birlik tarihinin en yüksek rakamıyla tamamladıklarını belirterek, "160 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yaklaşık 800 milyon dallık çiçek gönderimimiz oldu. 2025 yılında ihracatımızda yüzde 15'lik artış vardı. Bu da bizler için son derece güzel haber. Çünkü şu ana kadar 160 milyon dolara hiç ulaşamamıştık" dedi.

'KESME ÇİÇEK DENİLİNCE İLK AKLA GELEN İL ANTALYA'

2026 yılı için süs bitkileri sektörü ihracatında yüzde 12'lik artış öngördüklerini açıklayan İsmail Yılmaz, "2026 yılı için 180 milyon dolarlık hedef koyduk. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Türkiye'de kesme çiçek denilince ilk akla gelen il Antalya. Daha doğrusu Antalya'nın alternatifi de yok diyebilirim. İhracatın yüzde 95'lik kısmı Antalya'dan. Antalya kesme çiçek olarak Türkiye'de en çok ihracatı gerçekleştiren il. Bu bölgede yaklaşık 10 bin dekarlık kesme çiçek alanımız bulunuyor. İhracatımız Avrupa'da Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere gerçekleşiyor" diye konuştu.

ISPARTA İLE 12 AY ÜRETİM

Kesme çiçek üretiminin Antalya'da 8 ay, yaz dönemi Isparta'da 4 ay yaylada üretim şeklinde 12 aya yayıldığını ifade eden OAİB Başkanı Yılmaz, "Antalya'yla entegre olsun diye yaz döneminde Isparta'da yayla üretimini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu üretim Antalya'ya geliyor ve Antalya'dan ihracatı gerçekleştiriliyor. Orada 1500 dekarlık üretim alanımız var. Bu üretim alanıyla birlikte sezonumuzu 12 aya tamamlıyoruz. Bu da özellikle dışarıdaki müşteriler için iyi bir durum. Çünkü 8 aylık üretimden sonra başka ülkelere kayıyorlardı. Şimdi biz Isparta gibi yayla bölgesindeki üretimlerle bu süreyi 12 aylık dilime çıkardık ve bütün sezon, bütün aylarda gönderimlerimizi sağlıyoruz" dedi.

İHRACATTA KUR PROBLEMİ

Süs bitkileri ve kesme çiçek sektöründe dolar ve avro kurunun enflasyona göre düşük kalması nedeniyle ciddi zorlandıklarını ifade eden Yılmaz, "Çünkü uluslararası arenada sadece biz yokuz, bizim dışımızda birçok ülke var. Artış enflasyonun altında kaldığı için satışlarımıza müdahale edemiyor, istediğimiz fiyatları alamıyoruz. Çünkü diğer ülkeler devreye giriyor bu arada. Maliyetlerimizin artışı da kur artışından çok daha fazla olduğu için sektör için ciddi bir sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.

ÜRETİM İÇİN HAZİNE ARAZİSİ TALEBİ

Süs bitkileri üretimi daha çok güney illerde yapıldığı için sektörün en önemli sorunlarından birinin de arazi fiyatları olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi: "Arazi fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgeler her geçen gün imara giriyor. İmara girince alternatif araziler bulmakta zorlanıyoruz. Arazi yokluğu bizlere ciddi sıkıntı yaşatıyor. Bunun için de bizim önerimiz; özellikle Antalya'da kamuya ait ve Hazine adına ciddi araziler var. Turizmdeki tahsise benzer bir yöntemle uzun yıllar kiralanması sağlanırsa sektör büyümesi ve daha çok ihracat yapması mümkün olacaktır. Mesela şu anki üretim alanımız Altınova. İmar hemen seralarımızın dibine geldi. Hatta bir kısım seraların bulunduğu yerlerde de imar geçti. Dolayısıyla imarlı araziler ya da imar tehdidi bizlere ciddi sıkıntı yaşatıyor. Alternatif araziler Antalya'da yok. Arazi fiyatları çok yüksek. Bizler büyük alanlarda üretim yapıyoruz. En az 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm alanlarda üretim yapıyoruz. Bu tür bir araziyi satın alıp üzerine bu tesisleri yapmak ciddi maliyet gerektiriyor. Bundan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Arazi tahsisi söz konusu olursa sektör uzun yıllar boyunca Antalya'da var olmaya devam edecektir."