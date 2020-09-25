Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı - Son Dakika

Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kavakbıçkı köyünde kestane toplayan Turan Atmaca isimli vatandaş bir anlık dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kavakbıçkı köyünde kestane toplayan Turan Atmaca isimli vatandaş bir anlık dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanan şahsı Jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Düzce merkeze bağlı Kavakbıçkı köyü Basılan Yatak mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 53 yaşındaki Turan Atmaca isimli vatandaş kestane topladığı sırada bir anlık dengesini kaybederek 850 metrelik uçurumda 25 metre yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine Beyköy Jandarma ekipleri Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sağlık ekiplere sevk edildi.

25 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşen şahsa ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından 850 metrelik uçurumun 25. metresinden yola çıkarılan şahıs ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - DÜZCE

Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı
Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı

Jandarma, Vatandaş, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kestane toplarken uçurumdan 25 metreden aşağıya yuvarlandı - Son Dakika

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